Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro dijo que el plan económico de Milei "claramente no anda como pensaba"

El gobernador de Santa Fe expresó preocupación tras el nuevo acuerdo con Estados Unidos y opinó que el presidente debe corregir el modelo de gestión

13 de octubre 2025 · 13:28hs
Pullaro dijo que el plan económico de Milei claramente no anda como pensaba

gentileza

Luego del anuncio de un swap de 20.000 millones de dólares pactado con el Tesoro de Estados Unidos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la política financiera del Poder Ejecutivo nacional. "Claramente quiere decir que el plan económico no anda como se pensaba que estaba funcionando", indicó este lunes.

El mandatario consideró que Argentina "necesita una corrección" del modelo de gestión del presidente Javier Milei. Luego advirtió que "la gente la esta pasando realmente muy mal en este momento".

"Indudablemente, el plan económico tuvo que tener un salvataje por tercera vez en muy corto plazo", manifestó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). Así recordó que Estados Unidos intervino en dos oportunidades y añadió otra negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Maximiliano Pullaro espera más inversiones

Pullaro sostuvo que "la actividad macroeconómica tiene que tener mayores niveles de inversión" en Argentina. No obstante, se mostró preocupado por las últimas medidas para estabilizar la situación financiera.

"Creo que el gobierno nacional tiene que empezar a pensar de qué manera logra resolver el problema que tiene la inmensa mayoría de los argentinos", comentó el mandatario provincial durante una rueda de prensa. De esta manera señaló que "la plata no llega al bolsillo" y muchas personas tienen "grandes dificultades para llegar a fin de mes".

Según el análisis del referente de la UCR, "la macroeconomía parecía que andaba bien". Así se refirió a la caída de la tasa de interés, el riesgo país y la inflación. A continuación, remarcó: "Un año despues, esto no es así. Entiendo que deberán corregir muchas variables".

"Si uno tiene que acudir a Estados Unidos a través préstamos o un swap, o al FMI cada tres meses, claramente quiere decir que el plan económico no viene como se esperaba o no tiene el exito que el presidente venía anunciando", concluyó Pullaro. De esta manera trazó la distancia respecto de la negociación que hizo el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y reclamó un cambio de rumbo.

Pullaro Plan económico
Noticias relacionadas
pullaro pidio explicaciones a la libertad avanza por el caso espert: mintio

Pullaro pidió explicaciones a La Libertad Avanza por el caso Espert: "Mintió"

adiccion al juego online entre adolescentes: detectan 40.000 apuestas ilegales en tres meses en santa fe

Adicción al juego online entre adolescentes: detectan 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

amsafe se suma al paro nacional docente y le pide al gobierno provincial que acompane el reclamo de los maestros

Amsafé se suma al paro nacional docente y le pide al gobierno provincial que "acompañe el reclamo de los maestros"

Grupo Nation anunció el lanzamiento de los nuevos Citroën

Grupo Nation lanzó las versiones XTR del C3 y Aircross y el nuevo Basalt Dark Edition de Citroën

Lo último

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Último Momento
Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

Javier Milei: Nos van a salir dólares por las orejas

Javier Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Ovación
Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía