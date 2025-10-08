Uno Santa Fe | Ovación | Uruguay

Uruguay recibió una multa por otra "locura" de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa está preparando a la Selección de Uruguay de cara a los próximos amistosos y, fiel a su estilo, tomó una sorpresiva decisión

8 de octubre 2025 · 16:43hs
Marcelo Bielsa es un entrenador metódico, estricto y conocido por su estilo de juego ofensivo, pero también una de sus características más significativas es - justamente - su apodo: El Loco. Es que el entrenador argentino de Uruguay nos tiene acostumbrados a tomar decisiones que son, al menos, sorpresivas y polémicas.

Actualmente se desempeña como entrenador de la Selección de Uruguay, a quienes clasificó al Mundial 2026 tras clasificar en el puesto cuarto con 28 puntos, fruto de siete victorias (una de ellas en La Bombonera por 2 a 0) y siete empates, además perdió en cuatro ocasiones.

La última locura de Marcelo Bielsa en Uruguay

El entrenador argentino convocó a tan solo 17 futbolistas para los próximos amistosos que tiene la Selección de Uruguay en la fecha FIFA que se disputarán el 10 y el 13 de octubre en Malasia contra República Dominicana y Uzbekistán, respectivamente.

Con el objetivo de darle rodaje a jugadores que habitualmente no suman minutos en la selección mayor es que convocó una lista que dejó afuera a grandes representantes del equipo celeste. De esta manera Bielsa prescindió del arquero Sergio Rochet, los defensores Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, los mediocampistas Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz ni el delantero Darwin Núñez, entre otros jugadores titulares.

Además de los 17 deportistas convocados, el DT decidió llevar a la gira en Asia a 12 futbolistas juveniles para que sean sparrings.

El partido contra la República Dominicana se jugará el 10 de octubre a las 9.45 en Kuala Lumpur, mientras que el encuentro contra Uzbekistán se disputará el 13 de octubre en el mismo horario en Malaca.

La Selección de Uruguay será multada

La FIFA le anunció a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que será sancionada económicamente porque Marcelo Bielsa excluyó a gran parte de las figuras más reconocidas del equipo, por lo tanto, incumple con los contratos establecidos que solicita que determinados jugadores de trascendencia internacional sea parte de la gira.

De esta manera la AUF será multada con 180 mil dólares ya que, según explicó el periodista Fabián Bertolini, "parte del acuerdo para los amistosos marca que en caso de que no jugaran los referentes de la Selección, la AUF sería multada".

