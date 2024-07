Pullaro sobre la decisión de Di María de no volver : "Es doloroso, pero hay protocolos para garantizar la seguridad"

El fin de semana el presidente del Benfica confirmó que Ángel Di María seguirá su carrera en Portugal y este lunes, tras meses de rumores en los que la ilusión de Central por volver a verlo en el club creció a la par de las señales que dio el propio Fideo, el presidente canalla Gonzalo Belloso reveló que el futbolista decidió no volver porque considera que no está garantizada su seguridad ni la de su familia. Consultado al respecto, el gobernador Maximiliano Pullaro reconoció que “es doloroso” que una persona no quiera regresar por una cuestión de seguridad pero, a su vez, manifestó que en la provincia hay protocolos para garantizar el resguardo de figuras públicas de la talla de Angelito.