Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

El mandatario santafesino sostuvo que las formas del delito cambiaron y defendió una reforma profunda del sistema penal

21 de enero 2026 · 11:06hs
Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este martes en conferencia de prensa a la difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón, un hecho que generó conmoción social, dolor y repudio, y que volvió a poner en agenda el debate sobre la responsabilidad penal de menores de edad.

Sin referirse al caso concreto, Pullaro sostuvo que la responsabilidad institucional del Estado debe centrarse en el diseño de políticas públicas y no en el análisis puntual de hechos que “generan dolor y repudio en la sociedad”. “No lo planteo en este hecho en particular. La responsabilidad institucional es pensar políticas públicas, no hablar desde el impacto emocional que genera cada caso”, expresó.

Bajar la edad de imputabilidad, una postura sostenida en el tiempo

El mandatario provincial reiteró una posición que viene sosteniendo desde hace años: la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que la pena debe estar vinculada al delito cometido y no exclusivamente a la edad de quien lo ejecuta.

“No podemos evaluar que un chico de 14 o 15 años no comprende las acciones que va a llevar adelante. Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, afirmó.

Pullaro recordó que esta postura fue planteada públicamente cuando defendió la ley antimafia en el Congreso Nacional, y también durante su gestión como ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, período en el que –según señaló– su mirada cambió al enfrentar de manera directa la violencia extrema.

Sin vincularlo al caso Monzón, el gobernador advirtió que las formas de criminalidad cambiaron y que hoy es frecuente que adultos utilicen a menores para cometer delitos graves, algo que, dijo, quedó evidenciado en distintos episodios del país y también en los homicidios ocurridos en Santa Fe en marzo de 2024. “La criminalidad cambió y la ley tiene que armonizarse con esa realidad. Una persona que comete un delito grave tiene que pagar por ese delito”, sostuvo.

Reforma judicial y fortalecimiento institucional en Santa Fe

En otro tramo de su exposición, Pullaro destacó el proceso de reforma y modernización de la Justicia provincial, que definió como “dialogado y con amplios consensos”, tras años de tensiones institucionales.

Remarcó que durante 2024 y 2025 se avanzó en la renovación de miembros de la Corte Suprema de Santa Fe, y que ya se cubrieron más de 100 vacantes judiciales, una demanda histórica tanto del sistema judicial como de la sociedad. “Logramos modernizar y reformar la justicia de la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a ponernos de acuerdo para cubrir todos los cargos vacantes que aún quedan”, afirmó.

El gobernador aseguró que existe un compromiso de completar la cobertura de vacantes antes de septiembre, incluyendo no solo el fuero penal, sino también familia y civil, áreas con alta demanda y carga de trabajo.

Un mensaje político en medio de la conmoción social

Aunque evitó pronunciarse directamente sobre la difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón, Pullaro dejó en claro que hechos de este tipo exponen fallas estructurales que deben abordarse desde el Estado con reformas legales, judiciales y de seguridad, y no únicamente desde la reacción ante la tragedia. “Con diálogo, incluso con tensiones, demostramos que se puede reformar el Estado y mejorar la administración de justicia”, concluyó.

