El gobernador encabezó en la ciudad de Santa Fe la entrega de un helicóptero policial y 85 camionetas 0 km para la Unidad Regional I. Los vehículos forman parte de una inversión histórica en seguridad, que ya permitió incorporar 2.600 patrulleros en dos años.

Pullaro presentó nuevos patrulleros y un helicóptero para la Policía de Santa Fe y aseguró que "el miedo cambió de lado"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en la ciudad de Santa Fe el acto de entrega de un helicóptero Robinson R44 Raven I y de 85 camionetas 0 kilómetro destinadas al patrullaje policial. La actividad se desarrolló en La Redonda y estuvo orientada a reforzar la capacidad operativa de la Unidad Regional I del departamento La Capital .

Además de las camionetas, se presentó un minibús asignado a la Brigada Aérea no tripulada , encargada de operar con drones. Todos los vehículos entregados integran un lote de 720 nuevas unidades adquiridas durante 2025 por el Gobierno provincial, que serán distribuidas progresivamente en los distintos departamentos.

pullaro helicoptero Pullaro presentó nuevos patrulleros y un helicóptero para la Policía de Santa Fe y aseguró que "el miedo cambió de lado"

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esta incorporación se inscribe en una política sostenida de inversión y reequipamiento de las fuerzas de seguridad. En lo que va de la actual gestión, la Provincia ya sumó 2.600 vehículos policiales, además de armamento, chalecos, uniformes, drones, minibuses y ahora un helicóptero, lo que constituye —según se destacó— la mayor inversión en la historia de la Policía de Santa Fe.

Pullaro sobre el crimen de Jeremías Monzón: "Un joven de 14 años que va a matar sabe lo que está haciendo"

El nuevo helicóptero es un Robinson R44 Raven I monomotor, especialmente adaptado para tareas de seguridad, patrullaje, logística y capacitación. Cuenta con un motor Lycoming O-540 de seis cilindros, potencia de despegue de 230 SHP y capacidad de carga de hasta 408 kilos. Está equipado con reflector de búsqueda y un sistema de comunicación terrestre codificado, elementos clave para operativos nocturnos y coordinación en territorio.

En cuanto a los móviles terrestres, las camionetas Chevrolet Montana fueron acondicionadas específicamente para patrullaje. Poseen tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces y equipamiento tecnológico que incluye pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. La compra se realizó en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Del acto participaron también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la diputada nacional y exgobernadora Gisela Scaglia; el senador Paco Garibaldi; la secretaria de Gestión Institucional María Virginia Coudannes; el jefe de Policía Luis Maldonado; la jefa de la Unidad Regional I Margarita Romero; el diputado José Corral y el concejal Sergio Basile, entre otros funcionarios.

Pullaro: "A los que se creyeron dueños de la calle, aquí se les puso límites"

Durante su discurso, Pullaro afirmó que la entrega del equipamiento refleja una decisión política clara en materia de seguridad. “Para mí es un honor terminar el segundo año de nuestra gestión en un acto con la Policía de la Provincia”, sostuvo, y recordó que al inicio del mandato “muchos creían que Santa Fe debía resignarse a que minorías organizadas del crimen hicieran lo que quisieran en la cárcel y en la calle”.

En ese sentido, el gobernador remarcó que se llevó adelante un plan integral de seguridad pública, basado en la inversión, el reordenamiento de recursos y el cambio del marco normativo. “Nos permitió controlar a los delincuentes, sacarles las armas, ir por sus bienes y demostrar que nuestra policía y nuestro Servicio Penitenciario no le tienen miedo a la delincuencia”, afirmó.

pullaro patrulleros Pullaro presentó nuevos patrulleros y un helicóptero para la Policía de Santa Fe y aseguró que "el miedo cambió de lado"

Pullaro subrayó además que la fuerza santafesina es hoy “ejemplo no solo en Argentina, sino en distintos lugares de América Latina”, donde se estudia la caída del delito y la violencia. “Sin el esfuerzo de ustedes hubiese sido imposible”, agradeció a los efectivos.

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, el mandatario fue enfático: “Vamos a usar todas las herramientas que tenemos para pelear contra el delito y para demostrarle a los que se creyeron dueños de la calle que aquí se les puso límites. El miedo en la provincia de Santa Fe, que antes tenían los ciudadanos, ahora cambió de lado”.

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni señaló que con la entrega de 2.600 vehículos en 24 meses se completó un proceso de reequipamiento integral de la flota policial, acompañado por un programa de reparaciones. “Esto nos permitió poner de pie a la policía en cada rincón de la provincia y garantizar el patrullaje en grandes áreas metropolitanas y también en ciudades pequeñas y medianas”, indicó.

Sobre la aeronave, Cococcioni destacó que se trata de “un helicóptero policial, diseñado específicamente para la operación cotidiana”, capaz de despegar y aterrizar en casi cualquier lugar y sin requerir condiciones especiales.

A su turno, Gisela Scaglia sostuvo que el Gobierno provincial cumple con el objetivo de “devolver tranquilidad, orden y seguridad a Santa Fe”. “En estos 24 meses mejoramos el equipamiento en cada punto de la provincia. No hay otro gobierno provincial que haya invertido lo que invirtió Santa Fe”, aseguró.