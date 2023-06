Pullaro, Qüesta y Coudannes recorrieron las obras del Canal Roverano

Al respecto, Pullaro fue contundente: “En la gestión de Miguel Lifschitz charlamos mucho sobre Obra Pública, cómo cambia la vida de la gente y como desarrolla el potencial de la región. Lo recordaba mientras recorríamos esta obra tan importante, obra que empezamos en su gobierno y después prácticamente se paró. Miguel hizo 2500 metros de obra y el gobierno actual sólo hizo 500 metros. Cuando sea gobernador uno de mis compromisos será retomar el ritmo de la obra y terminarla”.

Por su parte, Virginia Coudannes expresó: “Vemos este tipo de situaciones continuamente. Lamentablemente estamos ante un gobierno provincial que no tuvo capacidad de gestionar o no quiso hacerlo. Tampoco aportó el senador departamental que, por lo que tengo entendido, estuvo poco preocupado por las obras del departamento. Si me toca ser senadora, eso no va a ser así. Voy a golpear las puertas que sean necesarias hasta conseguir que se terminen las obras, o por lo menos tener una respuesta de por qué se las abandonaron”.

“Nuestra meta es impulsar el crecimiento continuo de la ciudad y asegurar un respaldo sólido tanto a nivel provincial como nacional, para llevar adelante las obras y transformaciones que Santo Tomé necesita. Somos un equipo preparado, dispuesto a trabajar 24/7 para lograrlo” argumentó Coudannes.

Para finalizar, Qüesta se mostró confiada: “La ciudad va a seguir transformándose. Junto a Miguel Lifschitz logramos ser la gestión con mayor cantidad de obras en la historia de la ciudad. Con Maximiliano Pullaro como Gobernador, Virginia Coudannes como Senadora, y Florencia González y el Turco Alí como concejales, vamos a repetir esta historia para seguir cambiando Santo Tomé y avanzar hacia una ciudad más moderna y segura”.