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La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia abrió una nueva convocatoria a policías retirados para realizar tareas de custodia en espacios públicos. La inscripción estará disponible hasta el 30 de octubre y tendrá prioridad en Santa Fe y Rosario.

7 de octubre 2026 · 12:57hs
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La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos: cómo inscribirse

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos: cómo inscribirse

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, brindó una conferencia de prensa donde se refirió a las diversas ramas que constituyen el Plan de Seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro.

“Hoy la marca de la provincia se constituye en términos de desarrollo productivo e inversiones, desarrollo deportivo y grandes eventos, porque hay un Plan de Seguridad sólido que se va mejorando”, afirmó la funcionaria.

Presencia policial en la calle

En ese sentido, Coudannes destacó la presencia policial en calle y dijo que actualmente los tiempos de respuesta ante llamados al 911 son de “5 minutos en la ciudad de Santa Fe y 6 minutos en Rosario” cuando la incidencia es de prioridad alta. A eso sumó que el sistema 911 ya alcanza al 90% de las localidades de la provincia.

Además, Coudannes anunció una nueva convocatoria desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia a personal retirado de la Policía para ser reincorporado con el objetivo de realizar tareas de custodia en espacios públicos.

La inscripción se encuentra abierta hasta el 30 de octubre y apunta a optimizar los recursos destinados a la seguridad pública y fortalecer la presencia policial. La convocatoria, la segunda que realiza la actual gestión, alcanza a todo el territorio provincial, con prioridad en Rosario y La Capital.

Todos aquellos que se inscriban tendrán un proceso de análisis de sus fojas de servicio y antecedentes, para que luego el Poder Ejecutivo confeccione la nómina final de los convocados.

“Convocamos a todos los policías retirados que quieran sumarse a este plan de seguridad que viene presentando muy buenos resultados porque tiene una orientación que la gestión anterior no tenía”, manifestó la funcionaria y dijo que se les garantizará “planificación, orientación y un horizonte hacia dónde vamos”.

Avance de las Estaciones Policiales

Por otra parte, la vocera provincial repasó la construcción de estaciones policiales en Rosario y Santa Fe, como parte de un nuevo esquema de gestión territorial para la prevención y el patrullaje.

“Es un plan que va a reconfigurar la operatividad de la Policía en estas dos ciudades”, aseguró Coudannes y consignó que se llevan adelante en un diálogo conjunto con los vecinos y “entendiendo las particularidades de cada ciudad, de cada zona de inspección y de cada barrio”.

La funcionaria recordó que en dichas estaciones policiales se ejecutará la planificación operativa, es decir que “desde las estaciones van a salir los móviles para el patrullaje preventivo, en cada uno de los territorios y también se va a concentrar la atención ciudadana con la disposición de centros que reciban y recepcionen las denuncias”, sumó.

Seguidamente, repasó que la construcción de la Estación Rosario Centro tiene un 80% de avance y fecha de finalización en marzo de 2027; Rosario Norte tiene un 25% de ejecución con fecha estimada de finalización en julio de 2027, y la Estación Rosario Noroeste de Rosario tiene un 12% de ejecución.

En Santa Fe, la Estación del Parque Garay presenta un avance del 55% y se espera terminarla en abril de 2027; la Estación de French tiene un 15% de ejecución y fecha de finalización prevista para octubre de 2027; y la del Parque Federal en la ciudad capital presenta un 3% de avance, con una fecha estimada de finalización para diciembre de 2027.

“Las 6 estaciones que se construyen actualmente representan 40.000 metros cuadrados de superficie total y una inversión de $80.000 millones”, señaló Coudannes.

Seguidamente, destacó que forman parte de “una visión estratégica de la seguridad”, que también incorpora elementos de sostenibilidad, sustentabilidad y generación de energía, además del “bienestar de la Policía como un insumo fundamental que seguimos consolidando como parte del plan de seguridad”.

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