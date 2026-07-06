Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas estratégicas del centro de la provincia

Se pondrá en marcha dos nuevos grupos de obras sobre corredores clave de los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Javier, Garay, San Justo y La Capital

El gobierno de Santa Fe iniciará un nuevo plan de reparaciones sobre rutas provinciales del centro del territorio santafesino.

El gobierno de Santa Fe iniciará durante la segunda quincena de julio un nuevo plan de reparaciones sobre rutas provinciales del centro del territorio santafesino. Con una inversión de $16.739 millones, las obras alcanzarán corredores estratégicos de los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Javier, Garay, San Justo y La Capital, fundamentales para la producción, el transporte y la conectividad regional.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que se trata de un plan integral que contempla intervenciones en distintos puntos de la red vial pavimentada, tanto en tramos cortos como de mayor extensión. “No se trata de repavimentaciones completas, sino de reparaciones orientadas a resolver problemas concretos para mejorar la durabilidad de los caminos”, afirmó.

Además, remarcó que el objetivo es sostener un esquema permanente de mantenimiento que permita preservar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de circulación en los corredores con mayor demanda.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, señaló que las obras fueron priorizadas de acuerdo con el estado de cada ruta y el volumen de tránsito. “Primero vamos a intervenir donde el deterioro es más severo y el tránsito más exigente”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que en los sectores con daños estructurales se ejecutará bacheo profundo, mientras que donde el deterioro afecte únicamente la carpeta asfáltica se realizarán reparaciones superficiales. También se prevén trabajos de corrección de huellas para favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de aquaplaneo.

Los tramos que serán intervenidos

El primer grupo de obras demandará una inversión provincial de $6.554 millones y comprenderá trabajos en la Zona III de la Dirección Provincial de Vialidad, con intervenciones sobre la ruta provincial Nº 280, entre Colonia Aldao y Sunchales; la Ruta Provincial Nº 36, entre Matilde y San Carlos Sud; y la Ruta Provincial Nº 70, entre Vila y el límite con la provincia de Córdoba.

El segundo contrato prevé una inversión de $10.185 millones para ejecutar tareas en las zonas IV de San Javier y X de La Capital. Las obras se desarrollarán sobre la ruta provincial Nº 62, entre la ruta nacional Nº 11 y la ruta provincial Nº 1; la ruta provincial Nº 65, entre Díaz y Monje y la ruta provincial Nº 95, entre la ruta nacional Nº 11 y Puerto Gaboto.

Ambos contratos se ejecutarán con dos frentes de trabajo simultáneos y comenzarán durante la segunda quincena de julio.

Un plan de mantenimiento sostenido

Estos dos grupos de reparaciones se incorporan al programa de conservación vial que el gobierno provincial desarrolla de manera ininterrumpida desde 2024. Ese año se ejecutaron ocho grupos de obras con una inversión actualizada de $75.500 millones, mientras que en 2025 se sumaron otros cuatro contratos por $27.600 millones.

Con los seis nuevos grupos previstos para 2026, que representan una inversión superior a $50.000 millones, la provincia profundiza una estrategia de mantenimiento permanente basada en la priorización de los tramos con mayor nivel de deterioro y tránsito, para garantizar una red vial más segura, eficiente y duradera.