Pullaro: "Si Manuel Adorni fuera funcionario de Santa Fe no estaría desde hace rato en su cargo"

El gobernador cuestionó al jefe de Gabinete nacional, aunque se mostró en contra de una moción de censura porque entiende que es el presidente quien designa y remueve a sus colaboradores

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró este lunes que si Manuel Adorni fuera funcionario de su gobierno “no estaría más en su cargo ” y cuestionó el modo en que el jefe de Gabinete nacional respondió ante las denuncias en su contra. De todos modos, se mostró en contra de la moción de censura que parte de la oposición impulsa en el Congreso porque, sostuvo, es el presidente Javier Milei quien tiene la facultad de designar y remover a sus colaboradores.

“Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo” , afirmó Pullaro en diálogo con el programa Radiópolis, por Radio 2, a dos días del acto por el Día de la Bandera en Rosario en el que el funcionario vino a la ciudad junto a Milei y el resto de los ministros.

El mandatario provincial dijo que la situación en la que está involucrado el jefe de Gabinete nacional “no es feliz para nadie” porque “le hace mal a la República Argentina” y no solo al gobierno nacional. También evaluó que el caso golpeó la n de la gestión de Milei, que “venía muy bien” después del cierre del año pasado.

Pullaro vinculó el caso Adorni con una discusión más amplia sobre el daño que generan los episodios de presunta corrupción en la política. “A veces la gente piensa que somos todos iguales”, planteó, y mencionó tanto debates vinculados al gobierno anterior como la situación judicial del exvocero del gobierno libertario. “Golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar”, sostuvo.

Consultado sobre si había saludado a Adorni durante el acto del sábado en el Monumento, Pullaro respondió que no, aunque aclaró que no fue un gesto deliberado. “No lo saludé, pero no por nada en especial”, explicó. Dijo que al llegar conversó con Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva, y que luego los funcionarios nacionales se retiraron. “No cruzamos ni saludo ni mirada. Tampoco le hubiese negado el saludo, pero no se dio”, completó.

Sobre la posibilidad de que los legisladores nacionales que le responden acompañen una interpelación o una moción de censura contra Adorni, Pullaro evitó avalar esa salida. “El presidente pone sus funcionarios y los saca”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que si una situación similar se hubiese dado en la provincia, el funcionario involucrado “ya hubiese estado hace mucho tiempo sentado ante la Justicia explicándole a un fiscal o a un juez si es necesario”.

“Si esa explicación le cerraba a la Justicia, le iba a cerrar a la sociedad y posiblemente lo mantendríamos en el cargo si esa explicación era sólida. Pero no hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo”, agregó.

Discurso componedor

Pullaro también habló de la relación con el presidente Milei, quien encabezó el sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario. Dijo que mantiene “bastante diálogo” con el jefe del Estado y que en las cuatro oportunidades en las que visitó Santa Fe “vino de la misma manera”: “Ni a agredir ni a marcar diferencias”.

El gobernador sostuvo que, aunque Milei “en otros ámbitos ha sido muy agresivo”, no lo fue en Santa Fe, donde la provincia mantuvo una actitud de respeto institucional. Además, contó que el único intercambio informal que tuvieron el sábado fue sobre libros vinculados al brigadier Estanislao López, que el presidente le había pedido luego de una conversación previa durante el acto por el Combate de San Lorenzo.

Al ser consultado por las críticas del peronismo, que buscó asociarlo políticamente con Milei, Pullaro respondió que intenta “tener buena relación con todos”, tanto con el PJ en la Legislatura como con el presidente de la Nación. “Argentina no da para seguirnos peleando, insultando, gritándonos. Creo que Argentina va a salir adelante si nos unimos y trabajamos juntos”, señaló.

También fue consultado por la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el acto. Pullaro dijo que Nación preguntó si había sido invitada y que desde el protocolo provincial se respondió que se convocaba a todas las autoridades nacionales, provinciales e instituciones civiles. “No nos metemos en peleas que son ajenas, pero somos respetuosos de las autoridades que vienen a Santa Fe”, afirmó.

Salarios estatales

En otro tramo de la entrevista, el gobernador adelantó que la provincia reabrirá la discusión salarial con los gremios estatales una vez que termine junio. “Vamos a charlar ahora cuando termine junio y vamos a ver cuál fue el impacto de la inflación, cuál fue la recomposición que habíamos tenido en función de lo que era la inflación proyectada y por supuesto que vamos a recomponer”, aseguró.

Pullaro reconoció que “la gente está muy mal”, especialmente la clase media y la clase media baja, y que “los salarios están muy atrasados”. Dijo que la macroeconomía se estabilizó, pero que “la economía del hogar no está bien”.

En ese marco, defendió la política provincial de bajar gastos del Estado y destinar recursos a obra pública, porque —según sostuvo— dinamiza la economía, genera empleo y produce desarrollo. También recordó que en la última paritaria los aumentos estuvieron “por encima de la inflación”, sobre todo para los salarios más bajos, aunque admitió que “queda todavía mucho por hacer”.

El gobernador agregó que la provincia también deberá revisar el premio por asistencia perfecta para docentes. “Tenemos que mejorar lo que es el premio a los docentes de la asistencia perfecta, que está funcionando muy bien, y por supuesto hay otras cuestiones que corregir con algunas sectoriales”, señaló.