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Miles de fieles se movilizan por San Cayetano en Santa Fe: "La gente viene a pedir trabajo, a buscar paz y ayuda para llegar a fin de mes"

Bajo el lema “Enséñanos a compartir el pan y a sembrar la paz”, el Santuario de Padre Genesio 1644 celebrará este 7 de agosto la festividad del patrono del pan y del trabajo. Habrá nueve misas, una multitudinaria procesión y un operativo especial de tránsito. Fiesta patronal de San Cayetano en Santa Fe: horarios de las misas, procesión, cortes de tránsito y campaña solidaria

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2026 · 20:03hs
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San Cayetano en Santa Fe: el santuario de Padre Genesio 1644 celebra al patrono del pan y del trabajo este 7 de agosto con 9 misas y procesión.

San Cayetano en Santa Fe: el santuario de Padre Genesio 1644 celebra al patrono del pan y del trabajo este 7 de agosto con 9 misas y procesión.
San Cayetano en Santa Fe: el santuario de Padre Genesio 1644 celebra al patrono del pan y del trabajo este 7 de agosto con 9 misas y procesión.

San Cayetano en Santa Fe: el santuario de Padre Genesio 1644 celebra al patrono del pan y del trabajo este 7 de agosto con 9 misas y procesión.

Este viernes 7 de agosto, el Santuario San Cayetano de Santa Fe volverá a convertirse en uno de los puntos de mayor convocatoria religiosa de la ciudad. Desde la medianoche, el templo ubicado en Padre Genesio 1.644 recibirá a miles de peregrinos que llegarán para agradecer, pedir trabajo, salud y acompañamiento espiritual.

La celebración se desarrollará bajo el lema “Enséñanos a compartir el pan y a sembrar la paz”, una consigna que, según explicó el párroco Diego Sosa, busca recuperar dos valores centrales vinculados a la figura del santo: la solidaridad con quienes atraviesan necesidades y la construcción de la paz en una sociedad atravesada por conflictos.

"Son dos dimensiones de la vida de San Cayetano. Él siempre se conmovió por el clamor de los pobres por un pedazo de pan y también fue un artífice de la paz", explicó el sacerdote en diálogo con UNO Santa Fe.

En ese sentido, Sosa remarcó que esos valores mantienen plena vigencia en la actualidad. "Son dos valores que hoy también nos vienen bien como sociedad, en un tiempo donde a veces fácilmente parece que se complica, desde las guerras entre las naciones hasta las discordias en las familias, en las redes sociales y en los ambientes de trabajo", señaló.

LEER MÁS: Pan, trabajo y fe: cuatro rituales claves para encomendarse a San Cayetano

“La gente se ha hecho amiga de San Cayetano”

El párroco destacó que la devoción por San Cayetano supera el tradicional pedido de trabajo y se transforma en un vínculo permanente entre los fieles y el santo.

"La gente se ha hecho amiga de San Cayetano, es una devoción muy querida en Argentina. Uno ve que la gente viene porque se han hecho amigos", expresó.

LEER MÁS: Como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el día de San Cayetano en Santa Fe

Incluso relató que muchos peregrinos regresan cada año, aunque la situación que los llevó inicialmente al santuario haya cambiado.

"A veces uno medio en broma les dice: '¿Todavía le pedís trabajo a San Cayetano?'. Y responden: 'No, ya no, pero somos amigos'. El santo te acompaña en todo, te ayuda a vivir la fe en todas las situaciones", contó.

Sin embargo, reconoció que las dificultades económicas continúan apareciendo entre los pedidos de quienes se acercan. "Lo que notamos todavía es eso: viene gente a agradecer, viene gente a pedir. Aparece la expresión esta de llegar a fin de mes", sostuvo.

Según explicó, los fieles llegan con diferentes intenciones: "Muchos piden por la salud, agradecen el trabajo, otros piden el trabajo, algunos piden esto de poder llegar bien a fin de mes. También hay personas mayores que rezan por sus familias, hijos y nietos, y jóvenes que vienen con sus propias intenciones".

Campaña solidaria: alimentos y ropa en buen estado

Como parte de la celebración, la parroquia convocó a los fieles a colaborar con alimentos no perecederos y ropa destinada a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

"Siempre se invita a los peregrinos a colaborar con alimentos no perecederos en primer lugar y también con ropa en condiciones que pueda ser utilizada por otras personas que la necesiten", indicó Sosa.

Además, pidió que las donaciones sean realizadas pensando en la necesidad concreta de quienes las recibirán.

"Ropa traen mucha durante todo el año, pero aprovecho a pedir que sea ropa en buen estado, ropa para trabajar, ropa de abrigo, zapatillas. Cuando uno va a hacer caridad tiene que pensar en la necesidad del otro también, no solo en sacarse las cosas encima", remarcó.

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Cronograma de misas y procesión

Las actividades comenzarán a la medianoche con la misa de la hora cero, que será presidida por el arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy.

Durante toda la jornada habrá celebraciones religiosas en los siguientes horarios:

  • 00:00
  • 07:00
  • 09:00
  • 11:00
  • 13:00
  • 15:00
  • 17:00
  • 19:00
  • 21:00

El momento central será la tradicional procesión, prevista para las 16:30, que recorrerá las calles del barrio Guadalupe Oeste.

El recorrido será: Santuario San Cayetano → Padre Genesio hacia el oeste → Necochea → Ayacucho → Sarmiento → regreso por Padre Genesio hasta la parroquia.

La procesión culminará con la misa de las 17, que será celebrada por el obispo auxiliar de Santa Fe, padre Matías.

Operativo de tránsito y cortes de calles

Debido a la gran cantidad de fieles que se espera durante la jornada, la Municipalidad de Santa Fe desplegará un operativo especial de tránsito y seguridad en conjunto con la parroquia y la Policía.

"La fiesta de San Cayetano involucra a la Municipalidad y a la policía, que agradecemos inmensamente por toda su colaboración porque hay cortes de calles y seguridad. Necesitamos la ayuda de estas instituciones", destacó Sosa.

Los cortes comenzarán desde las 10, aproximadamente, y se extenderán hasta las 19.

El primer corte total será en Padre Genesio y Alberdi, para permitir el desarrollo de las celebraciones y luego el armado del escenario de la misa central.

A las 16:30, durante la procesión, se interrumpirá la circulación en las calles comprendidas dentro del recorrido religioso.

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Desvíos de colectivos

Por las interrupciones en la zona del santuario, las líneas de colectivos tendrán modificaciones temporales:

  • Línea 10: modificará su recorrido por Padre Genesio – Mitre – Alberdi – Necochea – Padre Genesio.
  • Línea 16: realizará un desvío similar en su recorrido de vuelta.

Las modificaciones se mantendrán hasta la finalización de las actividades y la rehabilitación completa de la circulación.

Además, los fieles podrán llegar al santuario utilizando las líneas:

  • 10 y 16, por calle Padre Genesio.
  • 8, por avenida General Paz.
  • 4, por avenida Galicia.
  • Servicios Especial, Recreo y Laguna Paiva, por avenida Aristóbulo del Valle.

Una jornada de fe y encuentro

Sosa aseguró que, más allá de los pedidos puntuales, la celebración tiene un mensaje profundo para la comunidad.

"El que una vez vino a pedir después vuelve a agradecer. Ese es el gran mensaje de San Cayetano: el de la providencia, el de Dios que cuida de sus hijos, especialmente en las necesidades", afirmó.

Finalmente, invitó a los fieles a participar de la jornada y compartir la celebración. "Estas peregrinaciones nos hacen bien, le dan sabor a la vida cotidiana y hay que aprovecharlas", concluyó.

Santa Fe San Cayetano misas campaña
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