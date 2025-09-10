Uno Santa Fe | Santa Fe | Taser

La Policía de Santa Fe comienza a utilizar las pistolas Taser, armas de baja letalidad, para su trabajo de calle

En esta oportunidad serán 28 efectivos de la URI de policía quienes utilizarán estas armas de baja letalidad. Las mismas tiene un protocolo especial para su utilización

10 de septiembre 2025 · 07:18hs
La policía santafesina comenzará a usar las pistolas Taser 

gentileza

La policía santafesina comenzará a usar las pistolas Taser 

La Policía de la Unidad Regional I, departamento La Capital, comienza con el uso de armas de baja letalidad, denominadas Taser, que fueron adquiridas en marzo tras una licitación impulsada por el gobernador, Maximiliano Pullaro.

Este miércoles, a las 8.30 en la plazoleta Fragata Sarmiento, ubicada en Juan de Garay y San Martín, recibirán y comenzarán a portar estas armas los primeros 28 efectivos de la URI. En la ocasión, brindarán detalles la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, la jefa de la Unidad Regional Margarita Romero y otras autoridades del ministerio.

Cabe recordar que fueron adquiridas por licitación unas 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. Instructores especializados brindaron cursos a capacitadores para entrenar a policías de todo el territorio santafesino.

pistolas Taser Santa Fe Policía instructores
pistolas Taser Santa Fe Policía instructores 2

Protocolo

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni había explicado con anterioridad que estas armas serán complementarias a las reglamentarias más letales, y que no deberán serán usadas en cualquier contexto. Señaló que hay un protocolo del uso de la fuerza que describe en detalle las distintas actitudes del eventual agresor y las posibles respuestas del personal policial para poder contrarrestar esa amenaza de forma gradual. Aclaró, no obstante, que “por supuesto hay casos que ameritan de inmediato ir al escalón más gravoso y no agotar escalón por escalón cuando la respuesta es lo suficientemente hostil desde el inicio”.

Las Taser son pistolas de electrochoque y las Byrna lanzan unas pequeñas pelotas que pueden contener sustancias irritantes, como gas pimienta, también se les llama “pistolas antitumulto”.

• LEER MÁS: El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Taser policía armas
Noticias relacionadas
obras sociales y prepagas deben mas de $6.000 millones a hospitales publicos de santa fe

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

aumento del boleto en colectivos interurbanos de continental: conoce las nuevas tarifas vigentes desde este miercoles

Aumento del boleto en colectivos interurbanos de Continental: conocé las nuevas tarifas vigentes desde este miércoles

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles con sol y temperaturas de primavera para la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Último Momento
Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional