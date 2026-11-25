En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria Georgina Orciani cuestionó a magistrados y jueces por "tornar ilusorios los derechos de las mujeres" al optar por medidas perimetrales tradicionales. Hay 54 dispositivos en uso sobre un total de 200 adquiridos por la Provincia.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres comenzó con fuerte reclamo del gobierno santafesino a la Justicia por la baja utilización de las tobilleras electrónicas duales para medidas de protección . "Quiero invitarlos a cometer la osadía de firmar una resolución que permita que las mujeres podamos vivir más seguras", reclamó una funcionaria este miércoles.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, recordó que la adquisición de los dispositivos de control se anunció exactamente un año atrás. Desde entonces sólo se utilizó algo más de la cuarta parte, la mayoría en el marco de causas penales.

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La exdiputada provincial se mostró disconforme con la tarea de los magistrados intervinientes en casos de violencia de género y otros conflictos similares. En este sentido, manifestó: "Quiero invitar al Poder Judicial, a los hombres y mujeres que tienen la enorme responsabilidad en sus decisorios, a dejar de tornar ilusorios los derechos de las mujeres".

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¿Cuántas tobilleras electrónicas duales se colocaron en Santa Fe?

Fuentes de la Casa Gris anunciaron que actualmente hay 54 tobilleras duales en uso en todo el territorio santafesino. En total, el Poder Ejecutivo cuenta con 200 aparatos de este tipo, cuya adquisición se presentó en noviembre de 2025 con una inversión de más de un millón de dólares.

"Es cierto que estamos muy lejos de cumplir la meta inicial", manifestó Orciani en cuanto al objetivo de tener todos los dispositivos colocados. Al mismo tiempo, remarcó que la principal responsabilidad en torno a la falta de implementación está en manos de los jueces, ya que el gobierno sólo "licita y compra" los equipos necesarios.

La exlegisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) incluso aseguró que la provincia está dispuesta a poner más dinero para desarrollar este tipo de herramientas si cambia la respuesta judicial. Al respecto, aseveró: "No existe techo presupuestario en Santa Fe que les impida a las mujeres vivir seguras y libres".

"Esta fue una inversión inicial, el gobernador Maximiliano Pullaro está dispuesto a redoblarla las veces que sea necesario", añadió la funcionaria en cuanto a la primera compra de tobilleras. También destacó un cambio previo en lo que respecta a la labor del Poder Ejecutivo para mejorar la respuesta a las denuncias policiales en contextos de violencia de género. Sobre este punto, afirmó que "las incidencias no eran priorizadas en el 911" hasta diciembre de 2023 y las llamadas tenían "el mismo tenor y la misma importancia que un hurto simple".

Otro reclamo con eco en la Legislatura

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe, Andrea Travaini, hizo un diagnóstico similar sobre los cambios que requiere el servicio de justicia. En contraste con los dispositivos electrónicos de control físico de las personas, indicó: "Hoy la regla es la perimetral, un papel que para una mujer tiene poco impacto a la hora de protegerla".

"Es importante que se evalúe el riesgo. No puede ser la misma medida para todas", apuntó la representante del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. En tanto, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, añadió que la tobillera "pone el peso en el agresor, donde tiene que estar, y no en las víctimas".

Travaini consideró que parte de la solución también está en manos de la Legislatura, donde hace poco más de un mes obtuvo media sanción un proyecto de ley sobre prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género. Entre las mejoras propuestas destacó que el uso de dispositivos duales pasará a ser la regla y no una "excepción" como ocurre actualmente.

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"Las medidas siguen recayendo sobre las mujeres", señaló la secretaria provincial en cuanto al estado actual de las causas vinculadas a la temática. Dentro de este análisis, Orciani sumó una nota positiva y dijo que siete de las 54 tobilleras duales se colocaron a pedido de juzgados de familia en vez de resoluciones del fuero penal. Sobre esta cuestión, explicó: "Muchos casos comienzan intrafamiliarmente y tenemos esta detección precoz. Esto es un salto de calidad en el abordaje de la problemática".

Un cambio de mirada en la Justicia

La titular de la área de Mujeres, Género y Diversidad quiere que el proyecto aprobado por el Senado en octubre reciba una pronta sanción definitiva para mejorar la respuesta ante la violencia de género. "Necesitamos ese cambio de mirada en el Poder Judicial y creemos que esta ley nos va a acompañar para que eso ocurra", comentó.

La iniciativa de la Casa Gris no sólo se refiere a las medidas judiciales disponibles para proteger a las mujeres y sus familias. También contempla la creación de un "sistema provincial de riesgo con indicadores claros". Según explicó la representante del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, el objetivo en este caso es que "todos los equipos tengan el mismo criterio a la hora tomar una decisión" y que se agilice la búsqueda de información sobre intervenciones previas para atender una denuncia.

Por último, Travaini subrayó que la ley "robustece un fondo de asistencia urgente" que el Poder Ejecutivo ya viene utilizando. Se trata de dinero utilizado para cubrir necesidades básicas en situaciones de violencia de género, desde el pago de un alquiler temporario para una denunciante hasta la protección de una casa.