Qué dijo el intendente Emilio Jatón ante la posibilidad de pelear por la reelección

"Hay clima electoral pero todavía no hay realidades, no hay nombres. Me parece que no es tiempo todavía de hablar de candidatos, sino de hablar sobre qué se va hacer para cambiar la realidad. Sobre qué vamos a hacer con la educación, con la seguridad, con la economía. Esas deben ser las discusiones que deben darse en la política y no se están dando", comenzó diciendo el actual mandatario local.