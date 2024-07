Quedó inaugurado el nuevo Centro de Monitoreo, que estaría completamente operativo en diciembre

Este martes comenzó el traslado de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) hacia el inaugurado Centro de Monitoreo , que tendrá lugar en la ex Estación Barranquitas, a la vera de la Autopista Rosario - Santa Fe .

"Esto para nosotros, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia, no solo para el municipio, sino para los santafesinos. Como dijimos, no íbamos a ser una intendencia que no se iba a involucrar en seguridad. Incorporamos el binomio policial en la GSI, ahora podemos mirar las cámaras de provincia y que provincia mire las del municipio, y mañana mudamos la GSI", describió el intendente Juan Pablo Poletti, en diálogo con UNO Santa Fe.