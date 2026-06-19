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Quedó preso en Esperanza un hombre acusado de abusar de su pareja con el riesgo de contagiarle una enfermedad

La investigación sostiene que el imputado mantuvo relaciones sexuales sin consentimiento pese a conocer el riesgo de transmisión.

19 de junio 2026 · 17:38hs
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Un hombre fue enviado a prisión en Esperanza por abusar sexualmente de su pareja.

Un hombre fue enviado a prisión en Esperanza por abusar sexualmente de su pareja.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de un hombre identificado por sus iniciales como LNS, investigado por abusar sexualmente de su pareja en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, en un hecho agravado por el riesgo de contagio de una enfermedad de transmisión sexual.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza Cecilia Labanca durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a partir de un pedido formulado por la fiscal Natalia Giordano, quien lleva adelante la investigación.

Según indicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la resolución fue adoptada pese a la oposición planteada por la defensa del acusado.

El hecho investigado

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el episodio ocurrió el mes pasado en una vivienda de Esperanza donde el imputado convivía con la víctima y con una hija menor de ambos.

Giordano explicó que el hombre habría agredido sexualmente a su pareja luego de que ella manifestara su negativa a mantener relaciones sexuales.

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Según detalló la fiscal, la mujer expresó su rechazo debido a que el imputado es portador de una enfermedad de transmisión sexual y existía temor de resultar contagiada.

La acusación sostiene que el hombre actuó con conocimiento del riesgo que implicaba su conducta.

La imputación y la decisión judicial

En función de los elementos reunidos hasta el momento, la Fiscalía le atribuyó al acusado el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado.

La agravante incorporada en la imputación responde a que el hombre es portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y, según la investigación, existió peligro concreto de contagio.

Tras evaluar las circunstancias del caso y los argumentos expuestos durante la audiencia, la jueza resolvió hacer lugar al pedido fiscal y ordenar que el imputado continúe privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Esperanza preso hombre judicial
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