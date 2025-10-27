Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Rosarino y de perfil bajo, fue el elegido para encabezar la lista libertaria en Santa Fe de la mano de Romina Diez

Este domingo, la provincia de Santa Fe se tiñó de violeta tras una rotunda mayoría de triunfos de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. En 16 de los 18 departamentos se impuso el espacio libertario, lejos del Frente Patria del peronismo y Provincias Unidas.

Entre los nuevos diputados nacionales que ocuparán sus bancas en la Cámara baja se encuentran Agustín Pellegrini, cabeza de lista y principal referente libertario en la provincia, Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez y actual titular de la UDAI Rosario Centro de Anses, el abogado rosarino Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.



Con tan solo 25 años, Agustín Pellegrini celebró los resultados que posicionaron a La Libertad Avanza como la fuerza más votada en Santa Fe. “Quiero agradecer a cada coordinador, referente, concejal, militante y fiscal que defendió los votos el día de hoy”, expresó el diputado tras conocerse los números finales. Y sumó: “Vamos a acompañar al presidente en el Congreso para impulsar las reformas que el país necesita. Esas transformaciones son las que van a devolver la esperanza y la productividad a la Argentina”.

Ahora bien, ¿quién es Agustín Pellegrini, el joven dirigente que encabezó la ola violeta en la provincia?

Quién es Agustin Pellegrini

De Agustín Pellegrini se sabe poco. Con apenas 25 años y un perfil bajo se convirtió en el elegido para encarnar la apuesta libertaria en Santa Fe.

Joven y rosarino, sus compañeros y docentes lo recuerdan por su paso por el colegio Madre Cabrini.

Lo cierto es que Pellegrini mantuvo una presencia discreta tanto en los medios como en sus redes sociales. Sus primeras publicaciones en Instagram son en agosto de 2021, siempre vinculadas a su militancia en la La Libertad Avanza en la provincia.

Asimismo, en su cuenta de X (ex Twitter) predominan los mensajes de militancia y apoyo al espacio libertario.

Ahora bien, en una publicación despidió al dirigente de Rosario Central Miguel Ángel Russo recompartiendo una publicación del equipo, lo que permite suponer su afinidad con el club canalla.

También fue etiquetado en imágenes jugando al fútbol para “18 de Diciembre FC”, un equipo amateur que participa en la Liga Paradise.

Detrás de su ascenso político está la confianza de la diputada nacional Romina Diez, de quien es considerada su mano derecha en Santa Fe. Diez fue una de las figuras clave en la expansión de La Libertad Avanza en el interior del país y Pellegrini se consolidó como su principal aliado en la provincia.

Cómo llegó Agustín Pellegrini al electoral

Agustín Pellegrini encabezó la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe bajo una consigna clara: plebiscitar el modelo económico y político de Javier Milei a casi dos años de su llegada al poder.

Durante la campaña, Pellegrini priorizó la figura presidencial por encima de la estructura partidaria y centró sus apariciones en los medios y plataformas digitales. La estrategia del espacio fue capitalizar el voto duro mileísta, apuntando a consolidar el núcleo libertario santafesino y a posicionar al presidente como “la única fuerza capaz de mantener el rumbo”.

El candidato participó de actos multitudinarios en Rosario y Santa Fe capital, acompañado por funcionarios nacionales y referentes libertarios del entorno de Santiago Caputo. En su cierre de campaña, sostuvo que la elección “define si el cambio continúa o si vuelve la política del gasto y los privilegios”.

Con un armado todavía en construcción en la provincia, Pellegrini apostó a la visibilidad mediática y al respaldo del electorado más fiel al presidente. Su desempeño en las urnas marcaría el nivel real de anclaje territorial de La Libertad Avanza en Santa Fe.

