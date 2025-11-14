Radiografía del dengue y la leptospirosis en el Gran Santa Fe: las revelaciones de un estudio que llevó tres años de trabajo

Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral relevaron barrios del Gran Santa Fe para comparar los datos oficiales con la realidad epidemiológica. Detectaron diferencias en la exposición, en la percepción del riesgo y en los determinantes socioambientales.

Radiografía del dengue y la leptospirosis en el Gran Santa Fe: qué reveló un estudio realizado durante tres años

Durante tres años, un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) llevó adelante un estudio inédito para conocer con mayor precisión cuál es el verdadero alcance del dengue y la leptospirosis en el Gran Santa Fe.

El objetivo: contrastar los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) con información recolectada directamente en el territorio y analizar qué factores sociales y ambientales condicionan la presencia de dos de las zoonosis más relevantes de la región.

El proyecto, denominado “Perfiles socio-ambientales diferenciales asociados a Dengue y Leptospirosis en el Gran Santa Fe”, fue encabezado por el docente e investigador del Conicet Diego Mendicino (FBCB-UNL) y contó con la participación de estudiantes y docentes de distintas facultades.

Trabajo en territorio: percepciones, prácticas y evidencia científica

Para conocer la exposición real de la población, los investigadores realizaron muestreos de sangre a vecinos de diferentes barrios —Barrio Chalet, Colastiné Sur, Alto Verde y Vuelta del Paraguayo— con el fin de determinar la presencia de anticuerpos contra ambas enfermedades. A la par, se llevaron a cabo encuestas sobre conocimientos, prácticas y percepciones del riesgo.

“Actualmente Leptospirosis y Dengue son consideradas las principales enfermedades zoonóticas en nuestra región, por sus características demográficas, sociales y ambientales. Se espera que, con el cambio climático, su impacto se incremente aún más”, explicó Mendicino en relación al contexto que motivó el estudio.

Según detalló Leda Beltramo, estudiante de Sociología e integrante del equipo, uno de los hallazgos clave es que la percepción del riesgo varía notablemente entre barrios, aun cuando presentan condiciones ambientales similares.

“Hay barrios que comparten muchas características ambientales, pero sus poblaciones no perciben a estas enfermedades y sus riesgos de la misma manera”, señaló.

Beltramo agregó que el dengue es más conocido por la población debido a los brotes recientes, mientras que la leptospirosis aparece asociada a zonas afectadas por inundaciones o humedad.

“La gente tiene más información sobre Dengue que sobre Leptospirosis en general, pero donde hubo inundaciones recientes, la preocupación por esta última aumenta”, explicó.

Mendicino destacó el enfoque de trabajo territorial: “Desde la Universidad aportamos la evidencia científica y los vecinos suman su conocimiento cotidiano de vivir en estas condiciones. Esa articulación es central para diseñar estrategias de prevención situadas”.

Limitaciones del sistema de vigilancia y la importancia del estudio

A nivel nacional, los registros de dengue y leptospirosis tienen vacíos y sesgos que dificultan la identificación precisa de los grupos de riesgo. Por eso, uno de los aportes centrales del proyecto es contrastarlos con datos reales de campo, lo que permitió detectar escenarios que no aparecen reflejados en las estadísticas oficiales.

La investigación se realizó en articulación con la Sección Control de Zoonosis y el Programa Provincial de Zoonosis del Ministerio de Salud, lo que permitió integrar equipos territoriales y analizar la información para futuras decisiones sanitarias.

Además, en cada barrio se conformaron grupos promotores de salud, integrados por investigadores, estudiantes y vecinos, con el fin de sostener el trabajo comunitario y las acciones de prevención.

Este es el primer estudio de epidemiología de campo en Santa Fe que compara directamente la incidencia de estas dos enfermedades en humanos con los datos oficiales. Participaron docentes y estudiantes de distintas carreras de la UNL —Humanidades y Ciencias; Bioquímica y Ciencias Biológicas; Ciencias Médicas— junto con investigadores de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federal de Bahía (Brasil) y Conicet.

El proyecto forma parte de los CAI+D Orientados de la UNL, una herramienta de investigación diseñada para abordar problemas sociales y productivos reales mediante la coproducción de conocimiento entre la universidad y los actores territoriales.