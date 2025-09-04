Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Leptospirosis: Santa Fe 2ª entre las provincias con más casos registrados

La provincia de Santa Fe acumula 46 casos en lo que va del año y solo la supera Buenos Aires, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. El departamento La Capital complicado

4 de septiembre 2025 · 11:22hs
La leptopirosis se acrecienta en épocas de inundaciones. Santa Fe entre las más afectadas

La leptopirosis se acrecienta en épocas de inundaciones. Santa Fe entre las más afectadas

Santa Fe se mantiene entre las provincias con mayor cantidad de casos de leptospirosis en la Argentina y Rosario es el único departamento del país en rojo, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). El departamento La Capital en naranja.

La provincia acumula 46 registros en lo que va de 2025, lo que representa más de un tercio del total nacional.

El informe oficial indica que Buenos Aires (49), Santa Fe (46) y Entre Ríos (19) concentran el 85% de los casos confirmados y probables de esta enfermedad. A nivel país se notificaron 134 contagios hasta la semana epidemiológica 34.

leptopirosis

Rosario, en el punto más alto del mapa

En el desglose departamental, Rosario aparece como el único en rojo dentro de la provincia y en todo el país. Según la escala utilizada, eso equivale a entre 11 y 16 casos confirmados o probables en el distrito.

mapa leptopirosis Santa Fe Rosario contagios casos

Esta concentración local refuerza la preocupación sanitaria, ya que Rosario combina factores de riesgo propios de una gran ciudad con la reciente crisis hídrica que afectó al sur santafesino.

mapa leptopirosis contagios casos Santa Fe Rosario1

Inundaciones y riesgo extra de contagio

Tras la tormenta de Santa Rosa, varias localidades y campos del sur provincial sufrieron anegamientos e incluso inundaciones. Estas condiciones facilitan la permanencia de la bacteria de la leptospirosis en ambientes húmedos, aumentando el riesgo de transmisión.

María Teresa leptopirosis inundaciones
Una vista aérea de María Teresa el domingo, en el departamento General López.

Una vista aérea de María Teresa el domingo, en el departamento General López.

El Ministerio de Salud nacional recuerda que la leptospira puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y especies silvestres. El contacto con aguas contaminadas en ríos, lagunas o arroyos multiplica las posibilidades de infección.

Una amenaza en áreas urbanas

En las grandes ciudades el riesgo también es elevado. La transmisión a través de la orina de ratas o perros infectados representa un peligro en zonas densamente pobladas, con deficiencias en desagües o acumulación de basura.

Por eso, los especialistas recomiendan medidas de prevención básicas: evitar el contacto con agua estancada tras lluvias, usar botas y guantes en trabajos de riesgo, y acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre repentina, dolor muscular intenso o enrojecimiento ocular.

Santa Fe leptospirosis casos Argentina Rosario Departamento La Capital inundaciones
Noticias relacionadas
jueves a pleno sol para batallar el frio en la ciudad de santa fe

Jueves a pleno sol para batallar el frío en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego

La mascota Teté estará en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Santa Fe

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

Lo último

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Franco Colapinto: Ahora tengo más confianza en el auto

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

Último Momento
Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Franco Colapinto: Ahora tengo más confianza en el auto

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

Fragapane: El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico

Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico"

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

Ovación
Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colazo: Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes

Colazo: "Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes"

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional