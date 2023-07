Bajo el derecho a la objeción de conciencia, el médico Jorge Fernández fue conservando fetos durante 14 años, desde el 2005 al 2019. Ahora, a través de su abogado, Pablo Possetto, presentó un recurso para que las familias que así lo deseen puedan darle sepultura e inscribir las defunciones fetales. Un total de 241 mujeres fueron notificadas y seis de ellas ya iniciaron el trámite correspondiente.

Camila contó que "la carta llegó el 15 de febrero de 2022. No hace ni un año desde que traje a mi bebé a San Cristóbal. No estaba enterada de que se podía retirar el cuerpo de los bebés. Fueron cinco años de no saber que algún día lo iba a poder traer".

Y agregó: "Cuando recibí la carta la pasé muy mal, no entendía nada. No estaba, mi mamá la recibió y me la mandó por WhatsApp. Imagínense lo que fue leerla cuando ni en sueños me había imaginado que algún día lo iba a poder tener, traerlo. Fue muy duro, muy difícil".

Tras ser notificada de la noticia, Camila se puso en contacto con el hospital de Rafaela, donde le explicaron que se lo iba a poder llevar, sepultar. "Cuando recibí la carta me puse muy mal por tantos años llorando y sufriendo, pudiendo haberlo traído mucho antes. A mi hijo lo traje el 22 de octubre de 2022. No es enojo, creo que Dios preparó esto para que pudiera sanar esa herida y esa etapa".

Sobre cómo se procedió ante la muerte de su hijo, recordó: "Ese día, donde pasó lo que pasó, ya no se podía hacer nada. Entonces, preguntamos con mi familia si se podía traer, a lo que me dijeron que iba a Rafaela por la autopsia que les hacen a los bebés para saber la causa. Quería que me lo entreguen y los médicos me explicaron que cuando los bebés nacen tan prematuros van a esa localidad y no vuelven. Me quedé con esa idea de que ese bebé no volvía. Iba allá y supuestamente hacían el descarte. Fue siempre un dolor, como mamá más allá de no tenerlo, de no tener un lugar donde dejarlo, donde pueda descansar".

Respecto a la causa de la muerte de su hijo, reveló: "Agarré una bacteria que picó la bolsa del embarazo, fue un aborto espontáneo".

Camila tuvo la oportunidad de hablar con el médico que se encargó de guardar los fetos: "Los bebés iban a descartarlos, había del 2005 en adelante. El señor Pérez no los quiso descartar porque es un bebé que una mamá gestó en su vientre. Hasta que ellos pudieron buscar la solución de ir a la Justicia y terminar de entregarlos a sus mamás para que tengan una sepultura como debe ser".

