Realizarán un Pañuelazo por el aborto legal en el Puente Colgante

"Siempre a pelear por nuestro derecho en el marco de las instituciones representativas de la voluntad popular. Presentamos en ocho oportunidades nuestro proyecto de ley y en 2018 propiciamos un debate al cual asistieron más de 700 expositoras y expositores. Dos años después, consideramos que el debate está saldado y que la sociedad argentina comprendió la necesidad de una ley cuyo objetivo no es obligar a nadie sino ampliar el marco de derechos para quienes deciden interrumpir un embarazo", agregaron.

Y apuntaron: "A fuerza de militancia logramos la despenalización social de aborto: es hora de que el Congreso escuche este reclamo y vote en consecuencia. El marco legal actual muestra a diario sus limitaciones, con más de 49 mil internaciones anuales por complicaciones por aborto. Legalizar la interrupción voluntaria de una gestación solo redundará en la posibilidad de garantizar el acceso a la salud y el ejercicio de la autonomía personal de quienes tenemos la posibilidad de gestar. Entendemos que la biología no es destino y que la respuesta del Estado ante un embarazo no deseado no puede ser la muerte, la enfermedad o la cárcel".

Las actividades impulsadas desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tendrán distintas características en el territorio nacional. Será una jornada artística en Tierra del Fuego, una clase pública en Córdoba, una concentración en Mendoza, una intervención con postales en la casa histórica de Tucumán, y pañuelazos en todas las provincias que se difunden desde la cuenta de Twitter de la Campaña. En el Congreso de la Nación se concentrarán a partir de las 10 y hasta las 18, con música, tambores, picado de fútbol y pañuelazos.

Por octava vez

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentó el 28 de mayo de 2019 el proyecto por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito por octava vez. En 2018 , por primera vez la iniciativa logró ser tratada en el recinto de ambas Cámaras del Congreso y consiguió la media sanción de diputados. Sin embargo, fue rechazada por el Senado. En esa ocasión la propuesta llegó con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político. El número de firmantes fue el más alto desde que se presentó por primera vez en 2008. Cabe destacar que el proyecto de ley es producto del consenso del movimiento de mujeres y los artículos fueron redactados en foros de participación en universidades, organizaciones sociales y sindicatos.

En noviembre comenzó a tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados Nacional a partir de la presentación de un proyecto del Ejecutivo. La acción federal de manifestaciones en todo el país a favor del aborto coincidirá con el último día de exposiciones en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto para legalizar el aborto, que se espera que emita dictamen el miércoles próximo.