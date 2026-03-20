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Tormentas severas en Santa Fe: alerta naranja este viernes y lluvias intensas para el sábado

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

20 de marzo 2026 · 07:35hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantiene vigente dos alertas por tormentas que abarca los departamento La Capital, San Jerónimo y Garay, en la provincia de Santa Fe. El primero de ellos es naranja y para la noche de este viernes "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual", informó el organismo.

En tanto para la madrugada y mañana del sábado es amarillo: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual", según notificó el SMN.

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Alertas vigentes informadas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Alertas vigentes informadas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, viento norte y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.4° y se espera que la máxima alcance los 34°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se observa que la configuración de las masas de aire sumado a la aproximación de un nuevo sistema frontal frío, genera que las condiciones se inestabilicen en la región. Esta situación debería permitir que si bien la jornada comienza soleada, con el correr de las horas tendería a nublarse con alguna posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas del día y posibles tormentas con lluvias débiles a moderadas durante la primera parte del día sábado. Si bien hacia el domingo mejoran las condiciones durante gran parte de la jornada, hacía últimas horas o primeras del lunes, nuevamente se esperan algunas lluvias débiles. Respecto a las temperaturas, junto con el ingreso del sistema se esperan que las mismas desciendan, sobre todo los rangos mínimos.

Sábado con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones inestables, con tendencia gradual a mejorar y posibles tormentas con lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose eventos más intensos o fuertes. Temperaturas con tendencia en descenso a lo largo del día y poca amplitud térmica: mínima 17º y máxima 24º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, cambiando a moderados o regulares del sur/suroeste.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables a relativamente estables. Alguna posibilidad de lluvias de débiles y dispersas durante la tarde/noche o la noche. Temperaturas con importante descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

Por último, se espera un lunes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el transcurso del día. Condiciones algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 17º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el sureste y el suroeste, con algunas ráfagas más intensas por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe tormentas viernes lluvias
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