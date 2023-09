Reintegro del IVA: el comercio de Santa Fe ponderó la medida pero advierte falta de información para implementarla

Desde el Centro Comercial de Santa Fe afirmaron que "por el momento no hay información sobre lo que tiene que hacer el comerciante" con el reintegro de IVA

Fabián Zanutigh, referente de la asociación, postuló sobre esto: "Siempre que se tomen medidas que fortalezcan el poder adquisitivo de la gente sin dudas que potencia el consumo, pero lo que notamos es que falta mucha información, es todo muy genérico y no hay precisiones sobre la implementación".

La incógnita con la que se encuentran los comerciantes pasa porque la gran mayoría no vende exclusivamente alimentos o productos de higiene, sino que están presentes productos de todos los rubros.

"En el comercio nadie tiene claro cómo se debe proceder, si se debe seguir vendiendo y generando los tiques de la manera que se venía haciendo o si se requiere la implementación de un cambio en esto. No hay ninguna información sobre lo que tiene que hacer el comerciante, lo cual genera incertidumbre porque en el caso que no suceda el reintegro se le echará la culpa al comerciante de por qué no se plasmó la devolución", afirmó Zanutigh.

Consultado sobre un posible repunte de ventas a raíz de las últimas medidas, destacó que "aún no se sabe si entre el pasado lunes y este martes hubo un movimiento diferencial a lo que se venía viendo". Y agregó: "Venimos de varios meses de caída y nivel bajo en ventas. Por lo pronto debemos esperar un tiempo, ver cómo se implementa el programa y efectivamente ver si esos fondos son acreditados en las cuentas a las 48 horas para tener un panorama más claro".

Anuncio oficial

De acuerdo con la información oficial, la nueva medida incluye a los trabajadores formales con ingresos de hasta seis salarios mínimos, monotributistas y trabajadores de casas particulares.

El beneficio alcanza a las compras de productos incluidos en la canasta básica alimentaria y de higiene personal, y la devolución será automática dentro de las 48 horas de efectuado el gasto. Además, el beneficio aplica para las compras online abonando con tarjeta de débito.

El monto de devolución será de hasta $18.800 mensuales. Desde el área de Prensa del Ministerio de Economía indicaron que este es el tope máximo al que se pueden establecer los reintegros, según la Ley 27.541 de Emergencia Pública.

Sin embargo, Massa adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para extender el beneficio más allá del 31 de diciembre próximo y elevar el tope máximo hasta el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para una familia tipo (que determina el límite de la indigencia) informada por el Indec. El último dato oficial (correspondiente a julio) indica que la CBA es de $111.642, por lo que el límite pasaría a ser, si se aprueba la ley, de $23.444.

De acuerdo con la información oficial, más de 18 millones de personas podrán acceder a los reintegros. Son nueve millones de trabajadores formales con ingresos de hasta seis salarios mínimos (actualmente, $708.000 brutos); 2,7 millones de monotributistas que no tengan ingresos extras; y 440.000 trabajadores del régimen de casas particulares. También continúan en el programa unos siete millones de jubilados y pensionados y 2,5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Reintegro y Billetera Santa Fe

Desde el Gobierno provincial salieron a aclarar que por el momento el beneficio nacional no se aplica a las billeteras virtuales. “Es algo que todavía está en veremos. La Afip y el Banco Central están negociando con las fintech, que son las empresas dueñas de las 40 billeteras virtuales que hay en Argentina. Pero por ahora no se aplica”, detalló el secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano.

La explicación del funcionario se dio en el marco de rumores que afirmaban que, si el usuario tiene adherida su tarjeta de débito a la Billetera Santa Fe, debería percibir ambos beneficios. Pero lo cierto es que en esos casos la billetera virtual oficia de intermediario. Es decir, le cobra al banco la transacción y luego genera un pago hacia el comercio.

