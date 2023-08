Relatos salvajes santafesinos: pelea, corridas y heridos por una discusión entre un chofer y un vendedor ambulante

coletivero atacado rivadavia 3.jpg UNO Santa Fe

coletivero atacado rivadavia 2.jpg UNO Santa Fe

La ventanilla del lado del chofer y una parte de la puerta quedaron destruidas. "Pero por suerte el ladrillo que rompió la ventanilla del conductor pasó de largo y no me golpeó ni a mí ni a nadie dentro de la unidad", confirmó.

Agregó además que la pelea no quedó ahí: "Fue en busca de otra cosa, encontró una botella y cuando volvía para donde estaba el colectivo, un grupo de personas lo agarraron y lo mantuvieron en el lugar hasta que llegó la policía, que finalmente lo detuvo". En cuanto a cómo se encontraron los pasajeros manifestó: "Estaba llena la unidad y la gente comenzó a ponerse nerviosa frente a la actitud del hombre y más aún después que comenzó a tirar elementos contra el coche".

"Frente a estas situaciones nos sentimos un poco desprotegidos, porque cuando uno les dice de buena manera que no se pueden subir, se ponen violentos. No es la primera vez en el tiempo que hago esto que me pasa algo así. Además no es solo en el centro, es de la misma manera en todos lados", cerró.

