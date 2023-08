A punta de pistola y a plena luz del día le robaron la recaudación a un repartidor

"Íbamos por calle Risso en barrio San José y al llegar a la intersección con San Juan paramos en un negocio, entramos la mercadería y cuando mi compañero se quedó a cobrar, yo salí hacia el camión y desde atrás apareció un muchacho que me apuntó con un arma en el pecho y me dijo «dame todo lo que tenés». Yo tenía la plata de dos clientes, alrededor de $21.000 y se la tuve que dar. Me exigió el celular y le mostré que no lo tenía así que me dijo «andate y cerrá la boca»", narró el trabajador de 43 años.