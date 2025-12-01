La Municipalidad inauguró un renovado y más amplio Centro de Informes Turísticos en la Terminal de Ómnibus. El sector anterior será destinado a un destacamento policial para reforzar la seguridad. El intendente Juan Pablo Poletti encabezó la presentación y destacó la importancia del cambio de cara a los Juegos Odesur 2026.

Renovaron el Centro de Informes Turísticos de la Terminal y en su lugar funcionará un nuevo destacamento policial

La Municipalidad de Santa Fe presentó este lunes el nuevo Centro de Informes Turísticos de la Terminal de Ómnibus , un espacio completamente renovado, más amplio y visible, ubicado en el sector norte del edificio, con accesos desde calle Belgrano y desde el hall principal . La obra fue realizada con recursos propios del Ente de la Terminal y mano de obra municipal.

El lugar anterior donde funcionaba la oficina de información será destinado a un destacamento de la Policía provincial , con el objetivo de reforzar la seguridad dentro de la estación.

El intendente Juan Pablo Poletti encabezó el acto de inauguración y valoró la decisión: “Es una alegría esta nueva oficina de información turística que estaba en un espacio muy chico. Se articuló esta posibilidad para montar un lugar de cara a calle Belgrano, a la altura de lo que se viene como los Juegos Odesur 2026”, afirmó.

Poletti también subrayó el beneficio de la reubicación: “Donde estaba la oficina de turismo va a funcionar la Policía de la provincia. Es un lugar que nos habían pedido luego de algunos episodios de inseguridad. Esto nos permite ganar de los dos lados”.

Un espacio más funcional para turistas y viajeros

La secretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Alemán, destacó que la terminal es “la puerta de entrada a la ciudad” y que era necesario contar con un lugar más visible y cómodo para acompañar la temporada de verano.

“Nos pusimos este desafío para la temporada alta. Necesitábamos un espacio más amplio, donde el turista se sienta contenido”, explicó. Además, adelantó que la Municipalidad proyecta una segunda etapa para digitalizar y ampliar el centro: “El lugar quedó muy lindo; tenemos una sala de reuniones, un espacio de guardado y un área para que la persona que llega tenga dónde esperar con comodidad”.

Por su parte, la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, valoró la iniciativa por su impacto estratégico: “Los Juegos Suramericanos van a ser una gran vidriera para la provincia. Este es un punto clave para informar a los visitantes, considerando que la Terminal recibe unas 30.000 personas por día”. Calificó la obra como “austera” pero “muy funcional”.

Más servicios y tecnología

El nuevo Centro de Informes Turísticos contará con:

Un sector de atención ampliado , más visible y accesible.

Sala de estar para visitantes.

Sala de reuniones , disponible para empresas de colectivos y firmas privadas.

Área para presentaciones de eventos .

Acceso dual: desde calle Belgrano y desde el interior del hall central.

El horario de atención se mantiene de 8 a 20.

Además, el espacio será equipado progresivamente con tótems y dispositivos digitales, que brindarán acceso a la agenda de eventos y a la oferta turística local, con el objetivo de convertirlo en un “centro de informes inteligente”.

Con esta renovación, la Terminal de Ómnibus suma servicios clave para la atención al turista mientras refuerza su esquema de seguridad con un nuevo destacamento policial.