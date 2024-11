Reunión entre Educación y Amsafé por la hora extra en escuelas primarias: para el gremio "no es el momento para aplicarlo"

docentes aulas.jpg Docentes en las aulas gentileza

"Una modificación a esta altura del año no es conveniente"

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, se manifestó sobre el posicionamiento de Amsafé ante la extensión horaria: "Planteamos primero que el momento en el que se aplica no es el adecuado, entendemos que no es el mejor momento a esta altura del año para pensar en una reorganización del sistema educativo. Pensamos que el sistema educativo está atravesado por la previsibilidad y una modificación a esta altura del año no es conveniente".

El referente gremial insistió en "discutir lo pedagógico de la medida y saber por qué motivo se va a discutir la jornada extendida" y llamó a discutir "lo relacionado a las condiciones de trabajo de los docentes. Contemplar también la situación de los edificios escolares y los detalles de una medida que debe discutirse en el ámbito paritario".

Retribución salarial para los docentes

"Vamos a hacer un planteo en donde insistiremos en que ese trabajo sea a través de horas cátedras, que tienen que ser remunerativas y bonificables, que deben contemplar al equipo directivo, que debe tener un ofrecimiento que debe centrarse en aquellos maestros que son titulares", remarcó Alonso.