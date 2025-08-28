El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló el operativo en Dock Sud (Avellaneda, Buenos Aires) que permitió detener a Gerardo “Dibu” Gómez, uno de los diez más buscados de Santa Fe.

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , brindó detalles sobre la detención de Gerardo Sebastián Gómez, alias “Dibu” , capturado en Dock Sud tras un trabajo de investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) con apoyo de la Policía bonaerense .

Según el funcionario, el procedimiento fue posible gracias a cuatro días de seguimiento en la zona , hasta confirmar la identidad y elegir el momento oportuno para la aprehensión.

monos dibu delincuente

“Nuestro personal estuvo en el lugar hasta poder verificar la identidad, asegurar el perímetro y proceder a la detención”, señaló, al destacar un trabajo “de alta calidad y de un gran nivel de esfuerzo”, indicó.

Cococcioni precisó que el detenido permanece alojado en Buenos Aires hasta completar el trámite de extradición. “Ya lo esperamos con su correspondiente plaza en el Régimen de Alto Perfil y en los próximos días será trasladado a la provincia de Santa Fe”, afirmó.

Respecto del sistema de recompensas, el ministro confirmó que los $35 millones ofrecidos por la captura de Gómez serán reasignados.

El perfil de los diez prófugos por los que la provincia ofrece recompensas: el caso del narco que vivía en el country El Paso

“El fondo de recompensa es una decisión del Gobierno de la Provincia y lo consideramos una buena inversión. Ese monto vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”, detalló.

El “Dibu” Gómez estaba requerido por causas de homicidio y asociación ilícita. Se lo acusa de un crimen cometido en 2022 en Puente Gallego (Rosario) y de integrar una organización criminal liderada por Cristian “Pupito” Avalle, miembro de Los Monos condenado a prisión perpetua.

Además, fue referente de la barra brava de Newell’s y se le atribuyen vínculos con Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar, ambos presos, mencionados en la disputa que derivó en el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano frente al estadio Marcelo Bielsa en 2023.