Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Se a poco se va aclarando la recta final de la Primera Nacional y trascendió el día del partido en Santa Fe entre Colón y Morón de la fecha 32 del grupo B

En medio de una temporada para el olvido, Colón ya tiene en el horizonte su próximo compromiso por la Primera Nacional. Si bien aún no hay confirmación, el cruce ante Deportivo Morón en el Brigadier López por la fecha 32 del Grupo B, ya tendría un posible día.

Hasta ahora no hay horario definido ni certezas sobre la televisación del encuentro, pero la fecha que está en un borrador sería la del domingo 21 de agosto. Mientras tanto, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán y el plantel solo piensan en ir partido a partido con la obligación de responder, al menos, desde la actitud.

Colón, solo partido a partido antes de pensar en Morón

Lejos de la pelea por el ascenso y sin margen para ilusionarse con algo más, el presente de Colón es claro: cerrar el torneo de forma digna y asegurar la permanencia, un escenario impensado a comienzos de año, pero que hoy marca la realidad.

Faltan detalles, como saber si formará parte de la grilla de televisados, pero en Santa Fe ya se empieza a hablar del próximo domingo. Porque, aunque no haya mucho por lo que pelear, Colón todavía tiene mucho por demostrar.