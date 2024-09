Revelaron la identidad de la mujer que falleció tras ser embestida por Nico Mattioli

ClaudiaVa.jpg

"Claudia no puedo creer tu partida. No puedo creerlo. No te lo merecías. Excelente persona . Siempre llena de vida. Mis condolencias para su familia y para mí amiga Mariel", fue uno de los comentarios.

"Claudia con tanta alegría que siempre estabas junto a tus hijos y familia. Dios Mio", se lamentó otra persona.

Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente, pero trascendidos indicaron que la camioneta y la bicicleta circulaban en el mismo sentido.

Según supo UNO Santa Fe, Nicolás Mattioli se encuentra en su domicilio, aguardando por la resolución judicial.

Detalles del accidente

Este sábado por la mañana, minutos después de las ocho, en las inmediaciones de la esquina que forman la avenida Richieri y la calle Libertad, en el sur de la ciudad de Santo Tomé, el cantante de cumbia Nicolás Mattioli, que se trasladaba en una camioneta Ford modelo Ranger gris, embistió a una ciclista que falleció como consecuencia del impacto

Vecinos de la zona, que escucharon el estruendo del choque y se convirtieron en involuntarios testigos del suceso, se aproximaron al lugar. Vieron cuando el conductor de la camioneta descendió e intentó ayudar a la víctima.

Nicolás Mattioli se quedó junto a la ciclista hasta la llegada de policías de Orden Público y del médico del SIES 107, quien constató el fallecimiento de la víctima, identificada como Claudia Decurguez, de 44 años.

