Reyes Magos sin impulso comercial: las ventas crecieron 0,5%, pero el gasto promedio cayó 41,9%

Las ventas por el Día de Reyes crecieron apenas un 0,5% interanual, pero quedaron por debajo de las expectativas del sector. Came advirtió una fuerte caída del gasto promedio, mayor uso del crédito y un consumo marcado por la cautela.

Aunque las ventas mostraron una leve suba interanual del 0,5% , el consumo volvió a dar señales de debilidad en la previa del Día de Reyes . Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) , el desempeño estuvo por debajo del registrado en Navidad y estuvo marcado por un menor gasto por compra .

De acuerdo al relevamiento difundido por la entidad que nuclea a pymes y comercios , las ventas correspondientes al 6 de enero crecieron apenas un 0,5% interanual , en un contexto definido como de “consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad” .

El informe señaló que el comportamiento comercial fue de “moderado a mínimo”, incluso a pesar de las promociones aplicadas por los comercios, que incluyeron descuentos de hasta el 40%, ofertas de dos productos por uno y opciones de financiamiento en cuotas. Sin embargo, esas estrategias no alcanzaron para revertir la baja demanda.

Menor gasto y fuerte uso del crédito

Uno de los datos centrales del relevamiento fue la caída del gasto promedio por compra. Came indicó que el ticket promedio en Reyes 2026 fue de $36.656, lo que representa más de $10.000 menos que en 2025, cuando se había ubicado en $48.081. Ajustado por inflación, esto implica una baja real del 41,9%.

Además, el estudio reflejó un marcado predominio del uso de tarjetas de crédito para las compras, en detrimento del débito y con una presencia prácticamente nula del efectivo. Para la entidad, este comportamiento da cuenta de “un consumo condicionado por la falta de liquidez”.

Una fecha que perdió relevancia

Según Came, para muchos rubros el Día de Reyes pasó casi inadvertido. “En numerosos sectores resultó irrelevante o inexistente”, señalaron, y atribuyeron el desempeño a ingresos ajustados, la cercanía con otras fechas de alto gasto y la competencia del canal online.

En ese marco, el 82,2% de los comercios consultados aseguró que los resultados fueron peores de lo esperado o apenas alcanzaron para cubrir las expectativas, mientras que solo el 17,8% consideró que las ventas fueron mejores.

El informe también advirtió un cambio en los hábitos de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio. En la práctica, esto se tradujo en una preferencia por regalos más económicos.

Clientes cautelosos y búsqueda de precios bajos

Desde los comercios observaron un comportamiento prudente por parte de los consumidores, que recorrieron locales, consultaron precios y priorizaron las opciones más accesibles. “Un consumo cauteloso”, lo definió Came, especialmente si se lo compara con la dinámica registrada durante Navidad.

Si bien en algunos casos se comercializaron más productos que el año pasado, el valor real de los regalos fue menor, con una clara orientación hacia artículos de bajo precio.

Rubro por rubro: desempeños dispares

El relevamiento incluyó cinco sectores, de los cuales tres mostraron subas y dos registraron caídas interanuales, aunque en la mayoría de los casos los incrementos fueron marginales.

Indumentaria: el ticket promedio fue de $37.595, levemente por encima del promedio general. Reyes no se consolidó como una fecha relevante para el rubro y las ventas se concentraron en liquidaciones y precios bajos. El sector cayó un 2,5% interanual.

Calzado y marroquinería: con una compra promedio de $45.727, se ubicó por encima del promedio general, aunque con una menor cantidad de unidades vendidas. Desde el sector indicaron que el comportamiento fue similar al de un día habitual. La baja fue del 1,1%.

Juguetería: si bien Navidad concentra la mayor expectativa, Reyes también tuvo incidencia en el sector. El ticket promedio alcanzó los $44.851 y, pese a las promociones, predominó la compra de juguetes de menor valor. El rubro mostró una suba interanual del 0,9%.

Tecnología y accesorios: fue el primer sector en superar el 1% de crecimiento, con un incremento del 1,1%. El ticket promedio fue de $38.940, cercano al promedio general, aunque lejos de los valores históricos. Las ventas se concentraron en accesorios de bajo y mediano precio, como auriculares, cargadores y periféricos, mientras que los productos de mayor valor tuvieron escasa salida.

Librería: registró el mayor crecimiento, con una suba del 5%, aunque con un ticket promedio de $30.374, el más bajo del conjunto. Came explicó que hubo más consultas que compras efectivas, una fuerte sensibilidad al precio y un menor atractivo relativo del libro frente a otros productos. El desempeño estuvo sostenido principalmente por un público fiel.