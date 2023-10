Rige un alerta meteorológico por tormentas fuertes en Santa Fe 

elecciones generales presidente lluvia (1).jpg

Elecciones marcadas por la lluvia

En Santa Fe la jornada de elecciones 2023 se vio afectada por la fuerte lluvia durante las primeras horas de este domingo. Varias calles y zonas de la ciudad están anegadas, por lo que los santafesinos se las están ingeniando para llegar caminando o en su vehículo a los lugares de votación.

"Se me complicó bastante, no pude cruzar ni por Cándido Pujato ni por Mariano Comas, tuve que ir por 9 de Julio. Está todo inundado, hasta las veredas tiene agua", dijo una de las santafesinas que circulaba por Bulevar Gálvez.

Para otra votante, llegar a la urna no fue una tarea fácil: "Voto en la Escuela J. J. Paso y vivo en 4 de Enero y Obispo Gelabert y (el agua) va de pared a pared, la verdad que es un desastre la lluvia. Salí y no pensé que estaba tan llenas de agua las calles, me encontré con eso y arranqué. Está tremendo, pero espero que la gente venga igual".

A las afueras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, la mayoría de los votantes no tuvieron muchas complicaciones para llegar a las urnas: "Fue superrápido, las votaciones están de 10"; "a mí no, pero sé que a algunas personas se les hizo difícil salir de sus casas"; "estaba todo bien, todo tranquilo"; "los comicios se desarrollaban normalmente, todas las mesas tienen gente, se ve que aprovecharon para venir cuando paró un poquito la lluvia"; "no pospuse venir para nada, esperé un poquito nomás, estaba ansiosa".

Para otra vecina, votar este domingo es todo un reto, porque tiene que dirigirse a Rincón: "Sí, es complicado llegar porque estaba esperando el 18, en la app me decía que pasaba que pasaba en 18 minutos, después 15 y volvía a 18. Me dijeron que posiblemente no pase porque está todo inundado por el norte. En Facundo Zuviría y las vías está totalmente inundado, a los autos les llega a una gran altura (el agua).