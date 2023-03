"Rinoceronte": la película santafesina premiada en el exterior llega a los cines del país

película santa fe cine (2).jpg

Sinopsis: Damián (Vito Contini Brea) es separado de una familia negligente y violenta, y llevado a vivir a un hogar de niños por intervención del Estado. Acompañado por Leandro (Diego Cremonesi), un asistente social con una historia personal similar a la suya, el niño tendrá que aceptar que su vida anterior quedó atrás, pero todavía es posible comenzar de nuevo.

"La película tiene que ver con historias en las que entré en contacto por gente muy cercana que tengo, que trabaja o habita espacios como hogares o subsecretarías. A través de esas personas conocí realidades de este tipo, muy parecidas a las que cuenta el filme. Si bien Rinoceronte no está inspirada en ninguna historia específica real, sí toma elementos de casos que investigué. La familia, los vínculos, la manera en la que el Estado de alguna forma participa cuando nos relacionamos, son temas que de alguna manera abordé en otros trabajos. Son personajes que están en un momento clave de sus vidas y que tienen que tomar decisiones y cuyas consecuencias los van a acompañar para siempre", contó Godoy sobre las motivaciones e inspiraciones de esta pieza.

Arturo, manifestó: "El cine es más una manera de hacerme preguntas un poco en voz alta y que comparto con los espectadores. Si eso dispara reflexiones, ideas, sentimientos, si la gente se puede identificar con los personajes que se ponen en la pantalla, entonces ese trabajo tiene buenos frutos y cumple su función. No tengo una línea que bajar o información que me gustaría que se lleve el espectador, sino que cada uno haga su recorrido por la historia y que cada uno se genere preguntas distintas".

"Rinoceronte" ya es la tercera película de ficción que realiza Arturo, todas fueron hechas en Santa Fe, lugar en el que vive hace muchos años. "Más allá de que soy venezolano es el lugar que considero que es mi casa y con el que me siento representado. Eso hace que inevitablemente los exteriores y los lugares que se ven remitan a la cotidianeidad y creo que es valioso que las producciones audiovisuales y de expresiones artísticas estén llevadas adelante con materiales que no son propios, es un vehículo más que interesante para construir identidad, para saber quiénes somos", indicó.

El cineasta, destacó: "Es una historia muy santafesina en su construcción, una realidad que desafortunadamente es muy común acá en la ciudad y nos invista un poco a reflexionar y pensar sobre nosotros". El largometraje, al igual que todas las producciones audiovisuales de ese tiempo, se vio obligado a frenar su producción por un año a causa del coronavirus. "El niño protagonista creció. Y tampoco teníamos ninguna certeza si se iba a retomar, qué iba a pasar con el mundo. Fue un desafío que se sumó, pero cuando se pudo desarrollar un protocolo para filmar logramos llevar adelante el rodaje con la mayor responsabilidad, no tuvimos ningún contagiado", reveló.

"Filmar en Santa Fe es tan difícil o tan fácil como filmar en cualquier otra parte de Argentina. Es medio un mito esta cuestión de que si uno se va a Buenos Aires son más fáciles las cosas. Sí es cierto que hay más gente grabando allá, entonces algunas oportunidades están, pero no es nada que uno no pueda hacer desde cualquier otro punto del país. No es solo el cine de Buenos Aires el que ocupa las pantallas y gana los premios, sino más bien todo lo contrario", resaltó Godoy.

Este 23 de marzo "Rinoceronte" se estrena en 25 salas a lo largo de todo el país. En Santa Fe, se podrá disfrutar en el Cine América y este jueves a las 21.15 será la primera función, la cual contará con la presencia de una parte del elenco y equipo técnico.

