Delincuentes ensañados: robaron cinco sucursales de una panadería en dos semanas, ahora una en pleno centro

Una reconocida cadena de panaderías de la ciudad no para de sufrir robos. En esta ocasión, delincuentes atacaron un local ubicado en 9 de Julio e Irigoyen Freyre

A las 6 de la mañana la mujer fue llamada por la Policía y notificada del robo: "Habían encontrado la puerta entreabierta, como que quisieron entrar a robar. Llegué y sí, estaba rota la cerradura, pero a simple vista no logramos ver qué se llevaron porque casi todas las cosas de valor estaban. Sí se llevaron bastante mercadería". Por el momento desconoce cuánto efectivo le sustrajeron los delincuentes, cuando llegó al comercio ya vio que los accesorios de la caja registradora estaban tirados.

•LEER MÁS: Bº Candioti: intentaban robar una bici afuera de un local gastronómico pero los empleados "los corrieron"

panadería robos inseguridad (1).jpg

"No es la primera vez. En esta sucursal siempre se sufren robos, aunque hace bastante que no ocurría. El lunes ya robaron otra sucursal, en Av. Freyre y Bulevar, y la semana pasada tres por esa misma avenida. Hace tiempo por suerte veníamos esquivando los robos, pero desde la semana pasada ya empezaron otra vez. En dos oportunidades estaba mis compañeros y en esta no había nadie, por suerte fue de madrugada", expuso Dalia.

Rompió la vidriera de una rotisería, robó, pero lo atrapó la policía en su huida

Este martes, 1.45, vecinos de la zona de bulevar Pellegrini y Saavedra escucharon ruidos provenientes de la calle, y advirtieron la presencia de un ladrón dentro del local de comidas Morfi Maggi ubicado sobre bulevar al 3300 , por lo que denunciaron la situación a la central de emergencias 911.

robo comercio bulevar.jpg Prensa

El operador envió a dos oficiales que estaban en un patrullero del Comando Radioeléctrico a tan solo 200 metros del lugar, a los que se sumaron los policías de la Comisaría 4ª en otro patrullero. Los agentes vieron cuando un desconocido salió del local comercial advertido por las luces azules de las balizas y corrió cruzando bulevar y luego lo hizo por avenida López y Planes hasta que finalmente lo alcanzaron en la intersección con Cándido Pujato, lo aprehendieron, le secuestraron lo robado en el local comercial y lo identificaron como C. M. A. de 18 años.

•LEER MÁS: Robo y vandalismo en una parrilla en Aristóbulo del Valle