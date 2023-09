Robos en el microcentro: la misma noche y a cuadras de diferencia, dos comercios fueron blanco de los delincuentes

"El perjuicio ya está hecho", afirmó el comerciante y agregó que desde hace mucho tiempo el comercio funcionaba las 24 horas: "Un tiempo atrás acordamos trabajar solo de 8 a 2 ya que después de ese horario queda prohibida la venta de alcohol y como nosotros lo cumplimos, la gente al tener la negativa de poder comprar bebidas trataban muy mal al empleado que trabajaba en horario nocturno".

Por último al ser consultado sobre la seguridad manifestó: "La verdad no me sorprende porque soy de informarme y me entero todo el tiempo que alrededor mío (por la ubicación del comercio), siempre hay algún robo, quisiera enrejar el frente, pero no llego porque los números no me dan.".

drugstore 9 de julio.jpg El drugstore ubicado en 9 de julio 3.000 UNO Santa Fe

En tanto Kevin, propietario del local de venta de indumentaria ubicado en 9 de Julio pero al 2200 dijo: "El domingo a las 2.40 intentaron ingresar al local rompiendo la puerta con un pedazo de baldosa de la vereda y lograron romper el vidrio pero no se animaron a entrar, se fueron y rápidamente llegó la policía. Hoy a las 4.20 la misma secuencia, una baldosa de la vereda, rompieron la puerta e ingresaron y se llevaron seis zapatillas, una campera y una gorra, según lo que pude ver a primera vista".

"La policía llegó, me pidieron los datos y vieron si había alguien dentro del local y me pidieron que vaya a la comisaría a hacer la denuncia y les di los detalles de cómo estaban vestidos para ver si podían dar aviso a las demás patrullas y me dijeron que lo iban a hacer y se fueron. A los 20 minutos llegó una camioneta de la Municipalidad de la GSI, me preguntaron qué pasó, me dijeron que iban a revisar las cámaras y también se fueron", agregó.

Por último comentó cuanto sería lo robado: "Según un cálculo de lo que falta a primera vista, en dinero, representa $350.000 y a eso le debo agregar los $80.000 del arreglo de la puerta del domingo, porque fue fuera del horario de trabajo y de urgencia más los $40.000 por lo de hoy".

local ropa 9 de julio .jpg El local de venta de indumentaria en 9 de julio al 2.200 UNO Santa Fe

