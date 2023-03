"Rompe portones": con una sierra ingresaron a robar, pero un colectivero y taxista los descubrieron

A las 5.30 de este jueves un fuerte ruido y bocinas que no paraban de sonar desde la calle alertaron a la dueña de una casa en barrio Sur, ubicada en Monseñor Zazpe al 3300. La sorpresa fue mucha al bajar hasta al garaje y ver lo que pasó: el portón de madera estaba destrozado, faltaba una de las tablas completas y según lo que le contaron un colectivero y un taxista que la alertaron con la bocina, había hombres intentando sacar por allí una moto.

En diálogo con el Móvil de UNO, la mujer que además tiene un comercio en la vivienda se lamentó: "Un caso de inseguridad más, de eso que uno ve en televisión pero que hoy me toca vivirlo a mí, siempre agradeciendo que todos estamos bien, pero también asustada porque todos los días uno se va enterando particularmente en este barrio, de dos o tres casos diarios de robo".

"Un colectivero y un taxista fueron los que nos alertaron sobre lo que estaba pasando tocando la bocina. Nosotros al darnos cuenta llamamos a la policía y por suerte, no pasó nada más grave", contó y agregó: "Si bien aún no sabemos cómo intentaron entrar, lo que podemos ver es que rompieron una placa de la puerta (un portón de cuatro hojas de madera), para que no se active el sensor de la alarma por la apertura de la puerta y una vez adentro vieron la forma que podían usar para escapar, pero la alarma sonó. Lo que presumimos es que usaron una sierra para romper la puerta e ingresar".

Por último se lamentó: "No sabemos más qué hacer para estar seguros", ya que además de tener alarma en la vivienda, hay alarma comunitaria en la cuadra, seguridad y cámaras.

porton roto negocio sur 2.jpg UNO Santa Fe

• LEER MÁS: Barrio Santa Rita: entró a robar y quiso abusar de una nena pero terminó escapando, desnudo