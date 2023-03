Barrio Santa Rita: entró a robar y quiso abusar de una nena pero terminó escapando, desnudo

Un delincuente entró a la casa, se llevó los elementos de valor pero antes de irse intentó abusar de la nena de 11 años al entrar a la pieza y bajo amenazas exigirle que se saque la ropa, algo que ya él no traía, porque al ser descubierto huyó del lugar, desnudo. La ropa quedó dentro de la vivienda.

Maia es quien vive en la casa y la mamá de la nena y quien dialogó con el Móvil de UNO. "Ingresó a la habitación de mi nena, le dijo que no grite o sino la iba a matar y le tapó la boca además de que se saque la ropa. Ella no le hizo caso y empezó a gritar. Mi marido y yo estábamos durmiendo y por más que salimos rápido de la cama, cuando llegamos a socorrerla, ya no estaba, se había escapado, dejando la ropa acá", afirmo al mismo tiempo que agregó que según lo manifestado por la niña el hombre escapó corriendo con una remera y sin rompa interior.

la ropa del delincuente que quedó en la casa santa rita 1.jpg La ropa que quedó en la casa y que dejó el delincuente tras escapar UNO Santa Fe

robo abuso santa rita.jpg UNO Santa Fe

Por otro lado agregó que el delincuente ingresó por una puerta trasera que da al patio luego de romper el vidrio y terminó escapando por la puerta del frente ya que al lado estaba colgada la llave para poder abrir. Lo que faltaba era algo de plata y dos celulares. "Lo que no entiendo es cómo no escuchamos nada antes que los gritos de nuestra hija. Ni la rotura del vidrio ni que abrían la puerta", dijeron los padres de la nena.

Lo último que agregó es que su hija le contó que "parecía un hombre grande, con pelo corto y que hablaba como gangoso". "Y en casa quedó un short de fútbol, un pulóer y un pantalón largo", concluyó la mamá.

Vecinos intranquilos piden por seguridad

Por su parte los vecinos dialogaron también con la prensa y manifestaron: "En este último tiempo tenemos una ola de asaltos. Ya no hay hora, sino en todo momento del día". Además agregaron que en cuanto a seguridad solo ven un patrullero que ingresa y recorre calle Larguía: "Son 10 minutos y después se van. Hicimos nuestros reclamos al Ministerio de Seguridad, tuvimos reuniones donde pedimos por custodia en la parada de la Línea 18 porque allí se producen los robos, pero no pasó nada".