Rutas nacionales concesionadas: Santa Fe lo ve "bien" pero "hay que atender el mientras tanto"

“Lo veo bien si en definitiva funciona, pero hay que atender el mientras tanto, porque una concesión no se arma en un mes, puede llegar a demorar un año. Entonces, hasta que eso ocurra las rutas no pueden estar sin ningún tipo de atención”, advirtió en el programa Punto Medio.

“Ya no esperamos grandes obras como autopistas o puentes –recordó, en medio de una larga disputa–, sino lo elemental, como reparar pozos, repavimentar algunos tramos, cortar el pasto y calzar las banquinas descalzadas en los 2.685 kilómetros de rutas nacionales que pasan por Santa Fe”.

“Las rutas son un cementerio. Hoy dos muertes más, la semana pasada tres, es un tema del cual no se ocupa el gobierno nacional y hubo un compromiso asumido –el 4 de julio, cuando estuvo en Rosario el ministro de Economía Luis Caputo– de repararlas y a la fecha no ha pasado nada. No se está cumpliendo la palabra. Los santafesinos aportamos muchísimo a la Nación y eso no vuelve en aportes”, lamentó Enrico.

Recordó que “algunas reparaciones se hicieron con 836 toneladas de asfalto que donaron comunas y la Provincia a la Nación, porque no tenían material”, en medio de un panorama que el califica de “pobrismo vial” y de la ausencia de “una mirada hacia el interior”.

“Fui once veces a reunirme a Buenos Aires –repasó el ministro– y no tengo problema en viajar once veces más, pero que no nos corran todo el tiempo la raya del arco porque si no, no terminamos nunca. Está bien esto de obra pública cero, si no quieren construir viviendas o una escuela, pero con las rutas no se puede no invertir porque está en juego la seguridad, la gente se mata esquivando pozos”.

“Tienen que hacer un plan de mantenimiento de emergencia, lo tienen firmado pero no quieren gastar en obra pública”, insistió Enrico y en ese sentido sentenció: “No es una opción, es una obligación legal”.

En la actualidad, Corredores Viales S. A. opera 10 tramos de rutas que abarcan a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la ciudad de Buenos Aires.

El traspaso a la Provincia, también sin avances

En este año de gestiones ante la Nación por la situación vial en Santa Fe, la Provincia también propuso, ante la ausencia de respuestas con obras, que se le traspase la administración de los caminos para contar con la potestad legal de repararlos. Pero allí también se encontró con palos en la rueda.

“Este mes teníamos el borrador listo y en Buenos Aires nos dijeron «pongámonos de acuerdo con la deuda» (de la Nación con Santa Fe por la coparticipación), y lograr ese acuerdo puede llevar años, no es una cuenta de almacenero”, comparó Enrico.

“¿Cómo nos van a dar una ruta a cambio de deuda? La ruta 11 es un clavo, nos deberían dar un diploma si nos hacemos cargo de ese desastre. Entonces separemos las cosas, si quieren discutir un esquema donde las deudas se tienen que resolver, perfecto. Pero las rutas no, eso tiene que ser ahora, los accidentes son hoy, ayer, y así van a ser las semanas entrantes”, señaló el ministro del gobierno de Maximiliano Pullaro.

