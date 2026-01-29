Sacarán la histórica fuente de Plaza Colón: cómo será la puesta en valor integral y qué pasará con El Palomar

Uno Santa Fe | Santa Fe | plaza

La Municipalidad inició la primera etapa de refacciones en uno de los espacios urbanos más lindos de Santa Fe. Las obras apuntan a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana.

29 de enero 2026 · 15:22hs
La Municipalidad de Santa Fe comenzó la primera etapa de la puesta en valor de Plaza Colón, una intervención que se enmarca en el plan integral de recuperación y jerarquización del espacio público que impulsa el intendente Juan Pablo Poletti.

El proyecto busca mejorar las condiciones de accesibilidad universal, la transitabilidad peatonal, la seguridad y la calidad urbana de uno de los espacios verdes más representativos de la ciudad. Al mismo tiempo, apunta a reforzar su carácter simbólico, a partir de una reconfiguración del sector central de la plaza.

Detalles de la intervención

En esta primera etapa, las tareas previstas incluyen una serie de obras estructurales y de equipamiento urbano. Entre ellas se destaca el reemplazo de las veredas perimetrales por solado intertrabado de adoquines de hormigón, lo que permitirá garantizar continuidad material con las obras realizadas en el Parque Alberdi y fortalecer la integración entre ambos espacios verdes.

Además, se incorporarán adoquines podotáctiles en todo el perímetro, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual, y se ejecutarán rampas de acceso a nivel en las esquinas, coincidentes con los cruces peatonales, para consolidar recorridos continuos e integrados a la trama urbana.

Uno de los cambios más significativos será la remoción de la fuente existente, que será reemplazada por un espejo de agua a nivel de piso. Esta intervención permitirá poner en valor el relieve de la Provincia de Santa Fe, que históricamente permaneció oculto bajo el agua, y transformar el sector en un espacio de encuentro, contemplación y referencia urbana.

El proyecto también contempla la reparación y puesta en valor de luminarias y bancos existentes, así como la incorporación de nuevo equipamiento urbano, que será distribuido estratégicamente de acuerdo con los nuevos usos y recorridos definidos.

Etapas posteriores y marco legal

En cuanto al Edificio del Palomar, ubicado en el sector central de la plaza, desde el Municipio informaron que requerirá intervenciones específicas, las cuales se desarrollarán en etapas posteriores.

La obra se ejecuta a través de un Convenio Urbanístico, una herramienta prevista en el Reglamento de Ordenamiento Urbano (R.O.U.) y validada por el Concejo Municipal.

Este mecanismo permite recuperar plusvalía urbana, ya que el mayor valor generado en un inmueble privado se devuelve al sector público en forma de obra.

plaza Colón obra Santa Fe
