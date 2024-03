Sadop confirmó tres días de paro para la próxima semana en continuidad de su plan de lucha

marcha y paro docente.jpg El paro docente de este lunes tuvo una movilización.

"Continuaremos reclamando la deuda 2023, la cual aún no fue saldada y también la pérdida con el no pago de la extensión horaria, entendiendo que es un verdadero retroceso en la escuela santafesina y que pretendemos que esto continúe y que se amplíe. Es por todo esto que continuaremos con nuestro plan de lucha ya que además no hemos sido convocados ni por comisión, ni por paritaria para seguir discutiendo con las autoridades provinciales, por lo cual no hay por qué levantar las medidas de fuerzas que se decidieron", afirmó Bayúgar.