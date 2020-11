Sain, apuntó contra Lifschitz: "Él sabía que el narcotráfico en la ciudad tenía amplia protección policial"

Este sábado, Lifschitz hizo declaraciones en Radio Dos donde recordó el paso de Sain durante su gestión como asesor en temas específicos pero se refirió con dureza a su actual gestión al frente del Ministerio de Seguridad santafesino.

"Sus declaraciones son rimbombantes y sin fundamento, se encargó de estigmatizar a casi todos los sectores de la vida social y política de Santa Fe, es parte de su personalidad. Todavía no sabemos cuál es su plan de Seguridad, no lo conoce nadie ni los resultados que pregona sobre una realidad que ha empeorado", indicó Lifschitz y agregó más leña al fuego al indicar que los diagnósticos de Sain "son vagos y genéricos, es un comentarista de la realidad, no sabemos cuáles son sus acciones concretas".

Esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, Sain desplegó una batería de posteos para responderle al exmandatario provincial. En uno de ellos, recordó una reunión en su domicilio de la localidad bonaerense de Martínez junto a Horacio Ghirardi.

"En 2009, Lifschitz estuvo junto con Horacio Girardi en el living de mi casa en Martinez pidiendo mi asesoramiento. Eso se concretó en una reunión con su gabinete municipal en Rosario", escribió en un hilo.

Embed Resulta auspiciosa la profunda autocritica formulada por Miguel Lifschitz: “Sain es un comentarista de la realidad” | Rosario3 https://t.co/Pf1ritG3Na — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) November 28, 2020

"Allí lo 'anoticiamos' con parte de mi equipo que el narcotráfico en la ciudad tenia amplia protección policial", expresó el polémico ministro de Omar Perotti.

En otro posteo escribió que "en 2015, Lifschitz, ya electo gobernador, pasó por la Escuela Nacional de Inteligencia a pedirme ayuda en materia de seguridad. Al tiempo, allí mismo me presentó a Maxi Pullaro, indicándome que sería su futuro ministro de Seguridad. Éste vino con su futuro equipo", detalló el actual titular de la cartera de Seguridad, quien amplió que posteriormente se firmó un convenio con el gobierno provincial de asistencia técnica en materia de seguridad.

Sain mostró su dura posición en el siguiente posteo, cuando expresó: "Nunca implementaron nada de lo que recomendamos por una sola razón: arreglaron con lo peor de la policía para 'gobernar' la seguridad y otras cosas más".

"En 2018, Lifschitz me pidió que lo ayudara a conformar el Organismo de Investigaciones del MPA y, al tiempo, me solicito telefónicamente que aceptara concursar para dirigirlo", amplió en otro posteo.

El ministro de Seguridad santafesino siguió descargando su munición pesada e indicó que "Lifschitz no usa mucho Google y parecía no conocerme. Yo vine a conformar la policía judicial especializada, no a encubrir los lazos espurios entre policía y crimen. Y cumplí largamente ese compromiso".

Y volvió cuestionar al exgobernador Lifschitz al señalar que "derrochó recursos y esfuerzos provinciales durante cuatro años en un 'comentarista de la realidad'".

"Entiendo su extravío. Debe ser duro ser socio del vandorismo y simular con éxito ser progresista", destacó a continuación.

"Por supuesto, más allá de este escueto contrapunto, nosotros también queremos el dialogo con la oposición y la construcción de consensos democráticos. Estamos abiertos a superar la grieta en la Argentina", expresó el ministro.

Saín se refirió luego a una visita que realizó a la Cámara de Diputados para debatir acerca de "lo qué es una política de seguridad y sus diferencias con una política comunicacional de encubrimiento de la mugre".

"Ahora, voy a seguir atendiendo al Covid, que me tiene maltrecho, pero al que sobreviviré", ironizó Sain. El ministro de Seguridad dio positivo luego de participar de la firma de un convenio junto a su par de Río Negro y la empresa INVAP para el asesoramiento, capacitación y transferencia de tecnología para la provincia) , poniéndole punto final a su hilo en Twitter para responderle a Lifschitz.