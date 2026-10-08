La PDI realizó cinco allanamientos en San Justo y en la cárcel federal de Coronda. Un hombre que cumple una condena por una causa de drogas fue notificado de una imputación por homicidio criminis causa. En los operativos secuestraron un arma, drogas, 33 celulares y otros elementos.

San Justo: detuvieron a cuatro personas por el crimen de Alberto Zanutigh, que sacudió a la ciudad en 2016

A casi diez años del homicidio de Alberto Roque Ramón Zanutigh , la investigación tuvo nuevos avances con cinco allanamientos realizados en San Justo y en la cárcel federal de Coronda. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas quedaron vinculadas a la causa , según informó la Policía de Investigaciones (PDI).

El crimen ocurrió el 25 de enero de 2016 . Zanutigh fue asesinado en su vivienda de Belgrano al 2600, donde recibió múltiples heridas de arma blanca. Además, los autores le sustrajeron distintas pertenencias.

Por el caso, el Gobierno provincial había ofrecido una recompensa de $16 millones para quienes aportaran información concreta que permitiera identificar o localizar a los responsables.

Cinco allanamientos y cuatro personas involucradas

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y se realizaron en domicilios de Hipólito Yrigoyen al 2000 y al 2500, 25 de Mayo al 1700 y en la zona de Rivadavia y Juan Mantovani, en San Justo.

El quinto operativo se llevó adelante en la Unidad Penitenciaria Federal N.º 1, conocida como cárcel de Coronda.

En los procedimientos fueron detenidas dos mujeres, de 74 y 55 años, por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. También fue detenido un hombre de 42 años por la presunta tenencia indebida de un arma de fuego.

En tanto, otro hombre de 42 años que se encuentra alojado en la cárcel de Coronda y cumple una condena por una causa federal vinculada a estupefacientes fue notificado de una imputación por homicidio criminis causa y por una nueva presunta infracción a la Ley 23.737.

Qué secuestraron

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 33 teléfonos celulares, 46 gramos de cannabis y 64 gramos de cocaína.

También encontraron 42 gramos de material de corte o estiramiento, 27,09 gramos de una sustancia blanquecina que dio positivo en pruebas orientativas para cuatro tipos de drogas, una balanza digital con vestigios de cannabis y cocaína y una escopeta calibre 28 marca Centauro.

Además, fueron incautados dinero en efectivo, una computadora portátil, documentación y anotaciones consideradas de interés para la investigación.

Por disposición de la fiscal interviniente, María Laura Urquiza, las personas detenidas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.