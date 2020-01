El gobierno provincial adhirió a través del decreto 007 al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo actualizado en 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación.

En el documento oficial –que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y del ministro de Salud, Carlos Parola– se explica que la aplicación del protocolo tiene como objetivo "ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino, tomando como base la mejor evidencia científica disponible y la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales".

Asimismo, el gobierno santafesino indica que la aprobación del protocolo "es un imperativo de la política sanitaria en materia de salud, la cual debe garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los pacientes, de acuerdo con los principios de accesibilidad, igualdad y no discriminación".

Y sostiene: "Es una herramienta destinada a proteger y acompañar el trabajo de las instituciones y los equipos de salud en la Provincia de Santa Fe, tanto responsables de atender la salud de la población, brindando lineamientos claros y actualizados que los ayuden a actuar con responsabilidad y compromiso frente a las circunstancias que habilitan la interrupción legal del embarazo".

aborto legal.jpg La plaza Ana María Acevedo, ubicada al lado del Ex hospital Iturraspe, repleta en las marchas de 2018 que reclamaban la legalización del aborto voluntario y el cumplimiento del Protocolo ILE en los hospitales públicos. En el escenario Norma Cuevas, madre de Ana María, una de las figuras destacadas del pedido y del movimiento de mujeres santafesino. Foto: Gabriel Rey

"Que, desde el punto de vista médico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos", se agrega.

Al mismo tiempo en el decreto se recuerda: "Desde el punto de vista jurídico, el acceso a esta práctica está garantizado en el marco argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados por la Reforma de 1994, como así también por el Código Penal de la Nación de 1921 y el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015".

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del Fallo "F., A. L s/Medida Autosatisfactiva", avaló en el año 2012 el accionar de los equipos de salud y el acceso a la interrupción legal del embarazo, exhortando a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos".

Objeción de conciencia

Uno de los puntos que despertó una decisión política reaccionaria en el gobierno de Mauricio Macri fue la actualización del protocolo para la objeción de conciencia. En esta actualización del protocolo en su edición 2019, se establece que la objeción de conciencia no podrá ser aplicada a una institución, sino limitarse solo a los profesionales: "La objeción de conciencia es siempre individual. Todos los efectores de salud en condiciones de practicar ILE deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a la misma", dice la normativa.

En el nuevo protocolo ILE, se expresa: "No podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un profesional disponible para la realizar la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del pacientes y de ejercicio de la medicina (Ley 26.529, artículo 2,a; Ley 17.132, artículo 19.2). Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de la paciente. La objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar".

Agrupaciones de socorristas de la ciudad –son un anclaje con el Estado para que se cumpla la práctica– señalaron a UNO Santa Fe grandes dificultades para acceder al derecho en los hospitales Cullen e Iturraspe.

Memoria

En este punto cabe recordar que la ilegalidad del aborto y el fundamentalismo religioso en la gestión estatal dejó una triste marca en la historia de la provincia y del país. Ana María Acevedo (20) murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. A pesar del cáncer fulminante nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos decidieron no atender la enfermedad porque la joven estaba embarazada y se negaron a realizarle el aborto terapéutico que la familia solicitó. "Vamos a salvar las dos vidas", le dijeron a la mamá de Ana María mientras la chica lloraba de dolor. Poco tiempo antes de morir le hicieron una cesárea a las 22 o 23 semanas de la que nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas.

El caso marcó un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86º del Código Penal. Por la lucha de los movimientos de mujeres, en Santa Fe está vigente desde abril de 2012 el protocolo ILE de la Nación a través de la resolución Nº 612 del Ministerio de Salud provincial y hoy es actualizado por decreto.

Además, en 2015 se emitió un dictamen en el que se reconoció la responsabilidad del Estado santafesino en el fallecimiento de Ana María; y el 26 de octubre de ese año, el entonces gobernador, Antonio Bonfatti, realizó un pedido formal de disculpas a sus familiares y les entregó un resarcimiento económico.