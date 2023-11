"Santa Fe Antiguo": el "expendedor" de fotos inéditas de la ciudad que sigue enamorando a miles de santafesinos

Ya son más de 16 mil las personas que visitan la fanpage que contiene fotos increibles de la ciudad. Cada postal se plaga de comentarios y discusiones enriquecedoras. "No subimos fotos por subir" cuenta Marcelo, uno de los gestores de la página. La historia de una familia que eligió no guardar la historia de la ciudad y ofrecérsela a los santafesinos.

"La foto es realmente hermosa", comenta Gustavo. "¿En qué calle estaría parado el fotógrafo?", se pregunta Carlos; "Increíble!, Creo que es la mejor foto hasta ahora publicada. Gracias!; manifiesta Rubén; "Bellísima, nunca la había visto", asegura Rómulo. "No me gusta, me apasiona", aclara Mario. "Dicen que era uno de los más lindos del país, increíble su demolición" añade Oscar, a lo que Graciela aporta: "Se demolió en 1908..."