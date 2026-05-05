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Santa Fe, golpeada por la coparticipación: menos recursos y caída sostenida en 2026

Según el Iaraf, si bien la situación se inscribe en un contexto más amplio de retracción de los recursos que la Nación distribuye a jurisdicciones, la provincia recibió un 3% menos que el año pasado.

5 de mayo 2026 · 08:03hs
Santa Fe, golpeada por la coparticipación: menos recursos y caída sostenida en 2026

Las transferencias automáticas de Nación a las provincias registraron una nueva caída en términos reales durante abril de 2026, profundizando una tendencia negativa que impacta de lleno en las finanzas de distritos como Santa Fe. Así lo reveló el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

De acuerdo al estudio, el gobierno nacional envió al conjunto de provincias y CABA $5,58 billones, lo que implicó un aumento nominal del 28% interanual, pero que, al descontar la inflación, se traduce en una baja real del 3,2%.

Santa Fe: caída en línea con el promedio nacional

En este contexto, Santa Fe recibió en abril $474.174 millones, con una variación nominal del 28,2%, pero una caída real del 3%, ubicándose en línea con el promedio de las provincias.

En términos absolutos, la provincia registró una pérdida de aproximadamente $14.913 millones a valores constantes, lo que refleja el deterioro del poder de compra de los recursos transferidos desde Nación.

Este comportamiento se explica principalmente por la evolución de los dos impuestos clave del esquema de coparticipación:

  • El Impuesto a las Ganancias cayó 2,4% real interanual
  • El IVA retrocedió 3,3% real

Ambos tributos representan cerca del 94% de la masa coparticipable, por lo que su desempeño impacta directamente en los envíos a las provincias.

Cuatro meses consecutivos en baja

El informe también advierte que la recaudación conjunta de IVA y Ganancias encadena cuatro meses consecutivos de caída real, lo que explica la persistencia del retroceso en las transferencias.

Además, el acumulado de los últimos 12 meses muestra una variación negativa del 4,1%, consolidando un escenario de restricción fiscal para las jurisdicciones subnacionales.

El impacto en 2026: Santa Fe entre las más afectadas

Si se analiza el período enero-abril, la situación es aún más marcada. Las provincias recibieron $22,9 billones, con un crecimiento nominal del 25,1%, pero una caída real del 5,7%.

En ese marco, Santa Fe acumuló $1,94 billones, con una variación nominal del 24,1% y una caída real del 6,5%, una de las más pronunciadas entre las grandes jurisdicciones del país.

En términos constantes, esto implicó una pérdida de $134.693 millones para la provincia en los primeros cuatro meses del año.

Menos recursos en un contexto exigente

El escenario plantea un desafío para las cuentas públicas provinciales, ya que la caída de la coparticipación se da en un contexto de alta demanda de gasto y restricciones financieras.

Si bien algunas jurisdicciones lograron amortiguar parcialmente el impacto gracias a una mayor participación en leyes especiales y compensaciones, el informe destaca que la totalidad de las provincias registró caídas reales en abril.

Para Santa Fe, esto implica sostener su equilibrio fiscal con menores recursos nacionales, lo que podría repercutir en la ejecución de políticas públicas, obras y servicios en los próximos meses.

• LEER MÁS: Coparticipación en baja: Santa Fe perdió recursos nacionales en el arranque de 2026

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