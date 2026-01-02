Santa Fe avanza con la regulación de las apuestas deportivas online: cómo funcionará el nuevo sistema

Con la sanción de la ley y el llamado a licitación, Santa Fe definió qué apuestas deportivas online estarán habilitadas, qué disciplinas se incluyen y cuáles quedan prohibidas, bajo control de Lotería

La provincia de Santa Fe dio un paso clave en la regulación del juego online con la sanción de la Ley 14.427 , que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar licencias para la explotación de apuestas deportivas en línea mediante una licitación pública nacional e internacional. El objetivo central es ordenar el mercado, combatir el juego ilegal y garantizar controles estatales efectivos .

La normativa faculta a la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe , dependiente del Ministerio de Economía, a llevar adelante el proceso licitatorio y a ejercer el rol de autoridad de aplicación y control.

Licencias, control y canon mínimo

El sistema prevé el otorgamiento de licencias para la implementación, operación y explotación de plataformas digitales de apuestas deportivas. Uno de los puntos centrales es el canon que deberán pagar los licenciatarios, que no podrá ser inferior al 15% del resultado bruto mensual, calculado sobre el total apostado menos los premios pagados.

Los fondos recaudados tendrán como destino la Caja de Asistencia Social, fortaleciendo el financiamiento de políticas públicas.

¿Qué se podrá apostar?

Según lo establecido en la Ley 14.235, su decreto reglamentario y el pliego de licitación, estarán habilitadas las apuestas sobre cualquier competencia deportiva, existente o futura, de cualquier naturaleza, siempre que cuente con la autorización de la autoridad de aplicación.

Entre las disciplinas incluidas se encuentran:

Fútbol

Básquet

Tenis

Rugby

Vóley

Automovilismo

Boxeo

Artes marciales

Hockey

Golf

Ciclismo, entre otras.

En el caso de las carreras de caballos, se permitirán las apuestas hípicas online, con excepción de aquellas carreras incluidas en programas oficiales, que continuarán bajo su régimen específico.

El marco legal aclara expresamente que no estarán habilitadas las apuestas online sobre:

Juegos de casino clásicos (ruleta, tragamonedas, póker tradicional, bingo, etc.).

(ruleta, tragamonedas, póker tradicional, bingo, etc.). Juegos de lotería.

Licitación sin cupo máximo

La licitación no establece un número limitado de licencias. Se otorgarán tantas licencias como ofertas resulten aptas, siempre que cumplan con los requisitos técnicos, legales y económicos fijados por la Provincia.

El procedimiento será de etapa única, con evaluación administrativa, técnica y económica, y estará a cargo de una Comisión Evaluadora.

Requisitos estrictos y solvencia económica

El pliego fija condiciones exigentes para los oferentes, tanto nacionales como internacionales. Las empresas extranjeras solo podrán participar a través de Uniones Transitorias con firmas locales.

Además, se establecen patrimonios mínimos elevados, que van desde los USD 2 millones para personas humanas nacionales hasta USD 120 millones para empresas internacionales, según el tipo de participación, junto con estrictos controles sobre origen de fondos y prevención del lavado de activos.

Juego responsable y prevención de la ludopatía

Las plataformas deberán cumplir con políticas de juego responsable, incluyendo mecanismos de autoexclusión, límites de apuestas, información clara sobre riesgos y canales de atención al usuario, en línea con la Ley Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Ludopatía.

Plazos y duración del contrato

Las empresas adjudicatarias tendrán hasta 180 días para implementar las plataformas. El contrato tendrá una duración de 10 años, con posibilidad de prórroga por hasta 24 meses.

Durante toda la vigencia, la Provincia contará con acceso irrestricto a los sistemas de juego para verificar apuestas, premios y liquidación del canon.

Un nuevo marco para el juego online

Con este esquema, el Gobierno provincial apunta a transparentar el mercado, frenar el avance del juego ilegal y asegurar que las apuestas deportivas online operen bajo control estatal, reglas claras y fines sociales.

Ley 14427

