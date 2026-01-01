Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

El nuevo año comienza en Santa Fe con un alerta por temperaturas extremas

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

1 de enero 2026 · 08:48hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Se mantiene el alerta amarillo en regiones de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

mapa_temp_extremas
Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Pronóstico extendido

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con mucho calor. A las 8.30 de la mañana la temperatura de 27.9º pero con una térmica de 32.2º y se espera que la máxima alcance los 41º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son a algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. el cielo permanecerá mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Poco cambio de las mínimas y gradual ascenso de las máximas. Vientos leves de direcciones variables, cambiando de leves a moderado del sector sur/sureste, con algunas ráfagas hacia la tarde/noche o la noche.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día con condiciones inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día, pero las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave descenso: mínima 22º y máxima 39º. Vientos leves a moderados por momentos del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado mayormente despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones algo inestables y mejorando lenta y gradualmente. Temperaturas en suave descenso: mínima 21º y máxima 37º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al este por momentos.

