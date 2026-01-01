Uno Santa Fe | Santa Fe | servicios

Servicios municipales previstos por el feriado por el Año Nuevo

La Municipalidad informa los servicios que se prestarán en la ciudad el miércoles 31 y el jueves 1 de enero de 2026, con motivo de la celebración del Año Nuevo

1 de enero 2026 · 09:28hs
Cómo serán los servicios que se prestarán en la ciudad por Año Nuevo

Cómo serán los servicios que se prestarán en la ciudad por Año Nuevo

La Municipalidad de Santa Fe informa los horarios de los servicios que se prestarán durante el miércoles 31 y jueves 1 de enero de 2026, – que es feriado nacional–, con respecto a la recolección de residuos, Seom y Cementerio, entre otros.

Asimismo recuerda a los vecinos que la Ordenanza N.º 12.429 dispone que no se puede comprar, vender ni usar pirotecnia en el ámbito de la ciudad de Santa Fe. Su uso produce contaminación ambiental, pone en riesgo la integridad física de quienes la utilizan y los estruendos afectan gravemente a personas con autismo y a los animales.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafé, prestarán el servicio el día martes 30 en sus horarios establecidos y en su modalidad habitual, recordando que ese día corresponde sacar residuos húmedos. En tanto el miércoles 31 el servicio matutino será normal, no habiendo recolección nocturna, retomando las tareas habituales el jueves 1 de enero en horario nocturno.

Los Eco Puntos, permanecerán cerrados el 31 de diciembre y 1 de enero, brindando atención normal a partir del viernes 2 a las 9.

Colectivos, Bicis y Seom

El transporte público de pasajeros por colectivos, el miércoles 31 funcionará en forma normal, vale destacar que el último servicio de salida de punta de línea será a las 21. El jueves 1 lo hará con la frecuencia de los días feriados, con una intermitencia de 30 minutos y el primer colectivo saldrá a las 5.

El Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, no funcionará el 31 y 1 de enero. El sistema estará activo el próximo viernes 2 a partir de las 6.

Por último, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) operará el miércoles 31, de 7 a 13 y de 16 a 20; en tanto el jueves 1 de enero no estará activo, retomando su servicio el viernes 2 a partir de las 7.

Cementerio

En el Cementerio Municipal, el horario de visitas para el 31 y 1 de enero será de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30, mientras que las inhumaciones serán de 7.15 a 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas brindará atención nuevamente el viernes 2 de enero.

Tribunal de Faltas

El miércoles 31 habrá atención con guardia y cajas habilitadas de 7.30 a 12.30, en San Luis 3078; mientras que el Corralón Municipal contará con guardias mínimas, de 8 a 13.30. El jueves 1 de enero no habrá atención en ninguna dependencia.

Mercado Norte

El espacio de compras ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el miércoles 31, de 8.30 a 16, el jueves 1 de enero permanecerá cerrado, abriendo sus puertas nuevamente el viernes 2, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, los días miércoles 31 y jueves 1 de enero no brindarán atención al público.

