La ciudad de Santa Fe cerró el 2025 bajo condiciones de calor extremo. De acuerdo a los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, la temperatura máxima de este miércoles 31 de diciembre alcanzó los 40 grados, en una jornada con cielo despejado y leve nubosidad.
Santa Fe, un horno para despedir el 2025: la máxima rozó los 40° y anticipan calor sostenido para el inicio de 2026
El último día del año estuvo marcado por temperaturas extremas en la capital provincial. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, la máxima de este miércoles llegó a los 40 grados. El pronóstico indica que el calor continuará durante los primeros días de 2026, con marcas que podrían superar los 40°.
Durante el día se mantuvieron condiciones algo inestables, con vientos leves predominantes del sector norte, oscilando entre el noroeste y noreste, y con incrementos de intensidad por momentos. Las temperaturas mínimas registraron pocos cambios, mientras que las máximas fueron en gradual ascenso.
El calor no dará tregua con el inicio del nuevo año. Para este jueves 1° de enero de 2026, el CIM prevé una temperatura mínima de 24°C y una máxima que podría llegar a los 41°C.
El cielo se presentará mayormente despejado, con nubosidad variable hacia la tarde y noche, y condiciones que pasarán de algo inestables a inestables. No se descartan lluvias débiles y dispersas hacia el final de la jornada. Los vientos serán leves y variables, rotando al sur/sureste con algunas ráfagas.
En tanto, para el viernes 2 de enero se espera un leve alivio térmico, aunque el calor seguirá siendo protagonista. El pronóstico indica una mínima de 22°C y una máxima cercana a los 39°C, con cielo mayormente despejado y nubosidad en las primeras horas del día. Persistirán condiciones inestables, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la mañana, y vientos leves a moderados del sector sur.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 15 horas de este miércoles la sensación térmica en Santa Fe alcanzaba los 36,4°C. Para el jueves, anticipa una mínima de 24°C y una máxima de 36°C, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. Para el viernes, el organismo nacional prevé una mínima de 22°C y una máxima de 34°C, con cielo algo nublado.
De esta manera, Santa Fe despide el 2025 y recibe el 2026 bajo una intensa ola de calor, con temperaturas elevadas que se mantendrán al menos durante los primeros días del nuevo año.