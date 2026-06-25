Santa Fe busca captar más recitales y eventos con una exención total de Ingresos Brutos

La medida impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro busca fortalecer la industria del espectáculo, generar empleo y potenciar el turismo en toda la provincia

El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció una medida considerada histórica para el sector cultural y de entretenimiento: los eventos y espectáculos que atraigan turismo estarán eximidos del pago del impuesto a los Ingresos Brutos .

La decisión forma parte de las políticas de alivio fiscal que viene implementando la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para impulsar sectores estratégicos de la economía provincial.

Durante una presentación realizada este jueves en Rosario, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó la relevancia de la iniciativa. “Esta exención impositiva que el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa es muy importante porque detrás de la industria del espectáculo hay trabajadores, familias y artistas”, sostuvo.

La vocera de la provincia, Virginia Coudannes gentileza

Más competitividad para atraer eventos a Santa Fe

Según explicó Coudannes, los espectáculos generan un fuerte impacto en la gastronomía, el comercio, la hotelería y distintos servicios vinculados al turismo.

La funcionaria remarcó que la exención total de Ingresos Brutos coloca a Santa Fe en igualdad de condiciones con provincias como Córdoba y Buenos Aires, que ya cuentan con beneficios similares.

“Muchas veces los eventos se iban a otras provincias y no se realizaban en Santa Fe por la cuestión impositiva”, afirmó.

El impacto económico de la industria del espectáculo

Los datos oficiales reflejan la importancia del sector en la economía santafesina:

Más de 3.500 espectáculos musicales se realizan cada año en salas con capacidad superior a 400 personas.

se realizan cada año en salas con capacidad superior a 400 personas. Más de 2,5 millones de personas participan anualmente en eventos culturales y artísticos.

participan anualmente en eventos culturales y artísticos. El 30 % de los asistentes proviene de otras provincias.

proviene de otras provincias. El 95 % de las empresas productoras que intervienen en estos eventos son santafesinas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estos números evidencian el aporte de la actividad a la generación de empleo, el movimiento económico y el desarrollo local.

La exención se suma a otras medidas de alivio fiscal

La nueva disposición se incorpora a otras herramientas impulsadas por la Provincia para estimular la actividad económica, entre ellas:

La posibilidad de descontar del pago de Ingresos Brutos el 100 % de los salarios de nuevos trabajadores incorporados.

el 100 % de los salarios de nuevos trabajadores incorporados. Bonificaciones impositivas para el sector agropecuario.

Créditos fiscales.

Exenciones para distintos sectores productivos.

La iniciativa busca consolidar a Rosario, Santa Fe capital y otras localidades como plazas competitivas para la realización de grandes espectáculos, festivales y eventos culturales.

Qué requisitos deben cumplir los eventos

Para acceder a la exención, el evento deberá ser declarado de carácter cultural provincial.

La normativa contempla actividades vinculadas a:

Artes visuales.

Artes escénicas.

Música.

Literatura y producción editorial.

Patrimonio cultural, histórico e identitario.

Industrias culturales y creativas.

Festivales, ferias, exposiciones y congresos.

También podrán incluirse otras propuestas que contribuyan a la promoción y fortalecimiento de la identidad cultural santafesina.

Cómo tramitar el beneficio

Los organizadores deberán presentar la documentación correspondiente con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la venta anticipada de entradas o de la realización del evento, lo que ocurra primero.

Para consultas, la Provincia habilitó el correo electrónico [email protected] y el teléfono 0341-4772552 interno 45760.

Pullaro apuesta al turismo y la cultura para generar empleo

Con esta decisión, el gobierno de Maximiliano Pullaro busca fortalecer la industria del espectáculo, promover la llegada de visitantes de otras provincias y generar un mayor movimiento económico en ciudades y localidades de todo el territorio santafesino. La medida representa un incentivo clave para atraer eventos de gran convocatoria y posicionar a Santa Fe como uno de los principales destinos culturales del país.