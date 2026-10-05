Santa Fe busca formar investigadores criminales: cómo es la carrera de tres años y quiénes pueden postularse

La Provincia abrió 150 vacantes para la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal. La inscripción estará abierta hasta el 5 de noviembre y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. Durante los dos primeros años de cursado presencial recibirán una beca mensual de $950.000 y quienes aprueben ese tramo podrán aspirar a incorporarse a la Policía.

El Gobierno de Santa Fe abrió la convocatoria para cubrir 150 vacantes de la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal , una carrera que apunta a formar nuevos investigadores para la Policía de Santa Fe. La propuesta tendrá una duración de tres años y priorizará a postulantes domiciliados en departamentos del centro y sur de la provincia.

La inscripción comenzó este lunes 5 de octubre y permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre . Está dirigida a argentinos de entre 18 y 30 años , con secundario o polimodal completo y que cumplan con las condiciones de salud, aptitudes psicofísicas y antecedentes requeridas.

Cómo será la formación

Los dos primeros años de la tecnicatura serán presenciales en la sede Rosario del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), desde marzo de 2027, con un período propedéutico previo durante febrero.

La formación combinará contenidos teóricos con prácticas profesionalizantes en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI). El tercer año se completará bajo modalidad virtual.

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que quienes aprueben el segundo año podrán aspirar a incorporarse a la Policía de Santa Fe como suboficiales, dentro del escalafón general y el subescalafón de Investigación Criminal, de acuerdo con las necesidades de la fuerza.

Una beca de $950.000 durante el cursado

Durante los dos años de formación presencial, los seleccionados recibirán una beca base mensual de $950.000, además del Boleto Educativo Gratuito, cobertura de Iapos, atención médica y psicológica y racionamiento.

Una vez egresados e incorporados a la Policía, y tomando como referencia los valores salariales actuales, el ingreso informado es de aproximadamente $2.150.000 mensuales, al que se suma la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), actualmente de $211.307 y con actualización automática.

También se contempla la entrega de uniforme completo y arma reglamentaria sin costo, transporte gratuito programado entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos, y la posibilidad de alojamiento en Rosario para quienes lo necesiten.

Qué zonas tendrán prioridad

La convocatoria busca incrementar la cantidad de personal especializado en investigación criminal, con especial atención en el centro y sur de la provincia.

Por ese motivo, tendrán prioridad los postulantes que tengan domicilio en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, San Martín, San Jerónimo, Constitución y General López.

Cómo será la selección

El ingreso no será automático. El proceso de selección será eliminatorio e incluirá presentación de documentación, evaluaciones psicológicas y médicas, examen físico, pruebas de habilidades informáticas y lectoescritura, entrevista personal, examen socioambiental y un período propedéutico.

Los interesados deberán ser argentinos, tener entre 18 y 30 años al inicio del propedéutico de febrero de 2027, contar con el secundario completo y reunir las condiciones establecidas respecto de antecedentes, situación procesal y vinculación con la administración pública.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera online desde el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre inclusive, a través del sitio del Instituto de Seguridad Pública.

Las bases y condiciones están establecidas en la Resolución Ministerial Nº 3347/26.