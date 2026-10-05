Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe busca formar investigadores criminales: cómo es la carrera de tres años y quiénes pueden postularse

La Provincia abrió 150 vacantes para la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal. La inscripción estará abierta hasta el 5 de noviembre y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. Durante los dos primeros años de cursado presencial recibirán una beca mensual de $950.000 y quienes aprueben ese tramo podrán aspirar a incorporarse a la Policía.

5 de octubre 2026 · 15:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe busca formar investigadores criminales: cómo es la carrera de tres años y quiénes pueden postularse

Santa Fe busca formar investigadores criminales: cómo es la carrera de tres años y quiénes pueden postularse

El Gobierno de Santa Fe abrió la convocatoria para cubrir 150 vacantes de la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal, una carrera que apunta a formar nuevos investigadores para la Policía de Santa Fe. La propuesta tendrá una duración de tres años y priorizará a postulantes domiciliados en departamentos del centro y sur de la provincia.

La inscripción comenzó este lunes 5 de octubre y permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre. Está dirigida a argentinos de entre 18 y 30 años, con secundario o polimodal completo y que cumplan con las condiciones de salud, aptitudes psicofísicas y antecedentes requeridas.

Cómo será la formación

Los dos primeros años de la tecnicatura serán presenciales en la sede Rosario del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), desde marzo de 2027, con un período propedéutico previo durante febrero.

La formación combinará contenidos teóricos con prácticas profesionalizantes en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI). El tercer año se completará bajo modalidad virtual.

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que quienes aprueben el segundo año podrán aspirar a incorporarse a la Policía de Santa Fe como suboficiales, dentro del escalafón general y el subescalafón de Investigación Criminal, de acuerdo con las necesidades de la fuerza.

Una beca de $950.000 durante el cursado

Durante los dos años de formación presencial, los seleccionados recibirán una beca base mensual de $950.000, además del Boleto Educativo Gratuito, cobertura de Iapos, atención médica y psicológica y racionamiento.

Una vez egresados e incorporados a la Policía, y tomando como referencia los valores salariales actuales, el ingreso informado es de aproximadamente $2.150.000 mensuales, al que se suma la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), actualmente de $211.307 y con actualización automática.

También se contempla la entrega de uniforme completo y arma reglamentaria sin costo, transporte gratuito programado entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos, y la posibilidad de alojamiento en Rosario para quienes lo necesiten.

Qué zonas tendrán prioridad

La convocatoria busca incrementar la cantidad de personal especializado en investigación criminal, con especial atención en el centro y sur de la provincia.

Por ese motivo, tendrán prioridad los postulantes que tengan domicilio en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, San Martín, San Jerónimo, Constitución y General López.

Cómo será la selección

El ingreso no será automático. El proceso de selección será eliminatorio e incluirá presentación de documentación, evaluaciones psicológicas y médicas, examen físico, pruebas de habilidades informáticas y lectoescritura, entrevista personal, examen socioambiental y un período propedéutico.

Los interesados deberán ser argentinos, tener entre 18 y 30 años al inicio del propedéutico de febrero de 2027, contar con el secundario completo y reunir las condiciones establecidas respecto de antecedentes, situación procesal y vinculación con la administración pública.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera online desde el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre inclusive, a través del sitio del Instituto de Seguridad Pública.

Las bases y condiciones están establecidas en la Resolución Ministerial Nº 3347/26.

Santa Fe investigadores policía
Noticias relacionadas
Narcotráfico. Desbarataron una ONG cannábica en Malabrigo que ocultaba un negocio de drogas.

Golpe al narcotráfico: desbarataron una ONG cannábica que ocultaba un negocio de drogas en el norte santafesino

santa fe sigue arriba y el nuevo horizonte y defensores de alto verde no le pierden pisada

Santa Fe sigue arriba y el Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde no le pierden pisada

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Nueva moratoria. Proponen régimen excepcional para regularizar multas de tránsito y del SEOM en Santa Fe.

Multas de tránsito en Santa Fe: alcoholemia y picadas quedarán afuera de la nueva moratoria

Lo último

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Último Momento
Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Kane sobre Messi, tras la semifinal: Un jugador increíble y muy humilde

Kane sobre Messi, tras la semifinal: "Un jugador increíble y muy humilde"

El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

Ovación
Un relojito en Colón: los destacados números de Rasmussen ante Estudiantes (BA)

Un relojito en Colón: los destacados números de Rasmussen ante Estudiantes (BA)

Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"